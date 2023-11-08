На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: його судили

Під час розгляду справи чоловік визнав провину, розкаявся у злочині та уклав угоду зі слідством.

Директора музичної школи, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації, засудили до трьох років іспитового строку. Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області.

У рішенні суду зазначають, що 25 січня 2023 року чоловік прибув до призовної дільниці та успішно пройшов військо-лікарську комісію й був визнаний придатним для служби в армії.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Бойову повістку директор музичної школи отримав 6 лютого 2023 року та повинен був прийти до військкомату для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації.

У вироку наголошують, що військовозобовʼязаний "був належним чином повідомлений про необхідність прибуття за викликом та ознайомлений про відповідальність згідно із законом за неявку в указаний строк".

Вирок суду: що відомо

Під час слідства чоловік провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором.

"Враховуючи щире каяття обвинуваченого та його активне сприяння у розкритті злочину, суд вбачає наявність фактичних підстав для доведення винуватості у вчиненні кримінального правопорушення", — йдеться у судовому рішенні.

Чоловіка суд визнав винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 3 роки іспитового строку.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у Черкасах, після вручення повістки, чоловік відмовився від мобілізації, адже має піклуватися про матір, у якої третя група інвалідності. Його засудили до іспитового терміну позбавлення волі.