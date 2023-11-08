На тлі втрат в Україні РФ повертає з Єгипту, Пакистану та Бразилії передане озброєння, — ЗМІ

За даними журналістів, президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі вирішив повернути двигуни для російських вертольотів, які раніше поставила Москва. Зворотне постачання 150 двигунів має розпочатися з наступного місяця.

Кремлівське керівництво намагається домовитися про часткове повернення вже поставлених систем озброєнь у такі країни, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія. Це необхідно, щоб поповнити запаси зброї, витрачені під час війни проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У квітні минулого року делегація російських офіційних осіб під час візиту до Каїра звернулася до президента Абдул-Фаттаха Ас-Сісі з проханням повернути понад сотню двигунів для російських вертольотів, які потрібні для продовження війни. Про це є дані з трьох джерел. Повідомляється, що Ас-Сісі погодився, і зворотне постачання приблизно 150 двигунів має розпочатися наступного місяця.

У 2023 році РФ також намагалася викупити двигуни для ударних і транспортних вертольотів у Пакистану, Бразилії та Білорусі.

Нідерландський проєкт Oryx, який відстежує дані про втрати російської техніки, зазначає, що ЗС РФ втратили 132 вертольоти. З них 102 було знищено, 28 пошкоджено, і ще два Силам оборони вдалося захопити.

Нагадаємо, що останніми місяцями РФ зазнає безпрецедентних втрат у частині систем ППО: потенціал для захисту неба скорочується, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.

Також повідомлялося, що у ЗСУ назвали втрати російських військ на основних напрямках фронту.