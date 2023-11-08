Підліток з Маріуполя отримав повістку в РФ: ЗМІ з'ясовували, чи повернуть його до України

Спочатку російські посадовці заявили, що не можуть повернути підлітка в Україну через те, що його було передано під опіку за рішенням суду РФ. Пізніше російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що хлопця віддають його сестрі, розповіли журналісти.

У Російській Федерації 17-річний український підліток Богдан Єрмохін, якого депортували з Маріуполя Донецької області, отримав повістку в армію. Його захисниця Катерина Бобровська вважає, що хлопця можуть мобілізувати до лав Збройних сил Російської Федерації, тоді як російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова запевнила, що підлітка відправлять до України. Про це повідомили журналісти проєкту "Радіо Свобода "Ти як?".

17-річний хлопець родом із Маріуполя Донецької області. Він змалку жив у прийомній родині та будинку сімейного типу, оскільки у вісім років втратив батьків. Після початку повномасштабного вторгнення російські військові вивезли хлопця у Донецьк, а потім депортували до Підмосков'я.

Богдан отримав російський паспорт

У квітні 2023 року російська уповноважена з прав дитина Марія Львова-Бєлова заявила, що російські структури затримали 17-річного Богдана на кордоні з Білоруссю, коли дитина намагалася повернутися до України. Зі слів захисниці хлопця Катерини Бобровської, після депортації він жив у місті Руза в прийомній родині лікарки, яка була на фронті під час російсько-чеченської війни, Ірини Рудницької. Вона отримала опікунство над хлопцем у липні 2022 року. Натомість в Україні офіційним опікуном хлопця є його двоюрідна сестра Валерія.

Бобровська наголосила, що хлопець декілька разів намагався втекти з Росії, проте всі спроби були безуспішними.

"Ще у квітні-травні від самого Богдана Єрмохіна надійшов лист на електронну адресу нашого омбудсмена з проханням допомогти повернутися в Україну. Наш омбудсмен написав офіційне звернення до Тетяни Москалькової (російської омбудсменки — ред.). І цей крик допомоги був також проігнорований", — сказала адвокатеса.

У серпні Богдан зустрівся з Марією Львовою-Бєловою, яка, зі слів Бобровської, змусила написати заяву, що той не хоче повертатися до України до повноліття (19 листопада Богдану виповниться 18 років).

"Він (Богдан, — ред.) дуже хвилюється і переймається, що його покладуть до психіатричної лікарні. У Марії Львової-Бєлової були журналісти, яким вона показує цей аркуш паперу. Я розумію, для чого вона це робить. В Російській Федерації є такі страшилки, наприклад, "Ти приїдеш в Україну, тебе розберуть на органи", "Ти приїдеш в Україну — тебе б'ють", "Якщо ти будеш намагатися втекти, ми також тебе покладемо в психіатричну лікарню", — заявила Бобровська.

24 жовтня Богдан з так званою прийомною російською мамою зустрівся з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Вони зателефонували через відеозв'язок до сестри хлопця.

"Там було дуже багато преси, вони попередили, що це все записують. Дитину запитали: "Чи згоден ти поїхати під опіку до своєї сестри в Україну?" Богдан ствердно відповів: "Так". Москалькова, коли почула "так", то сказала: "В такому випадку повинні тебе відпустити, передати під опіку, я зроблю все, щоб це було якнайшвидше", — розповіла Катерина Бобровська.

Адвокатеса та сестра хлопця надали російським посадовцям документи, які підтверджують кровний зв'язок між Валерією та Богданом, та те, що вона є офіційним опікуном хлопця. Зі слів Бобровської, всі документи були нотаріально засвідчені, апостильовані та перекладені російською мовою. Під час відеозв'язку російські посадовці повідомили, що нібито хочуть повернути Богдана, проте не мають змоги, оскільки хлопця було передано під опіку за рішенням суду РФ.

17-річний хлопець отримав повістку в російський військкомат

17-річного хлопця повісткою викликають до військкомату Московської області, туди він має прибути 19 грудня. Захисниця хлопця вважає, що його можуть мобілізувати, оскільки на той час він буде повнолітнім. Вона наголосила, що в РФ хлопця визнали придатним до військової служби.

"Я розумію, що це буде призов до служби і проти України відправлять на війну так само. Він за це також дуже переживає і хвилюється. І сам цей факт, який відбувається з Богданом Єрмохіним, це є підтвердження ще одного злочину — це безпідставне затримання Росією репатріації українських дітей", — повідомила Бобровська.

Вона наголосила, що до Міжнародного кримінального суду вже передали інформацію щодо безпідставного затримання та небажання повернути хлопця в Україну. Крім цього, адвокате зверталася до московської філії Червоного Хреста, проте її листи були проігноровані.

Натомість російська омбудсменка заперечила інформацію щодо отримання Богданом повістки. Крім цього, вона заявила, що Росія нібито має намір віддати дитину сестрі Богдана.

"Останні новини такі, що ми зв'язалися з його сестрою, яка повинна приїхати його забрати. Зараз оформлюються документи. Тому що хлопчик неповнолітній, ви ж самі прекрасно розумієте, за всіма правилами, вона має бути його опікуном", — повідомила Марія Львова-Бєлова.

Також росіянка зазначила, що Богдан хоче повернутися до сестри, а тому вона підтримає його в цьому. За її словами, було досягнуло домовленості зі спрощеного порядку документів з Московською областю, а тому вона сподівається, що наступного тижня Богдан поїде додому.

Що говорить Богдан Єрмохін

У своєму Instagram Богдан Єрмохін повідомив, що вже 1,5 роки не бачив дому. Крім цього, він заявив, що його рідна країна стоїть, тоді як українці — нація сильних та непереможних.

Скриншот з Instagram Богдана

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що 17-річному Богдану Єрмохіну, якого депортували до Росії з Маріуполя, видали повістку в армію. Зокрема, йому потрібно з'явитися до військового комісаріату Московського регіону на 19 грудня 2023 року.