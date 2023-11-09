Ухвалять складне рішення: Гуменюк пояснила, чому РФ змінила командувача на Херсонському напрямку

Речниця Сил оборони Півдня зазначила, що Херсонський напрямок продовжує контрбатарейну боротьбу й здобуває "досить переконливі результати".

На Херсонському напрямку російські окупанти змінили командування військ "Дніпро", які відповідають за окуповані райони області, адже росіян не задовільняє нагальна ситуація на лівобережжі України. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, такі дії зазвичай свідчить про те, що ворог готується ухвалити важливе рішення.

"Як показує практика, командувачів вони змінюють, коли не задовільнила попередня тактика і стратегія", — наголошує речниця.

Ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямках

Гуменюк зазначила, що та ситуація, яка розгортається на материковому лівобережжі України "ворога не задовольнила".

"І Запорізький напрямок просів, в їхньому розумінні, досить суттєво. Поламані зуби дракона не зупинили натиску Сил оборони", — каже вона.

Окрім того, Гуменюк наголосила, що Херсонський напрямок продовжує контрбатарейну боротьбу й здобуває "досить переконливі результати".

Крім того, Гуменюк пояснила, що Москва проводить заміну свого командувача перед тим, як ухвалити складне рішення на фронті.

Водночас вона переконала, що українські військові формують всю ситуацію для противника для того, щоб це рішення було якомога складнішим.

Росіяни поставили Теплинський на Херсонський напрямок

Нагадаємо, 29 жовтня в Інституті вивчення війни повідомили, що командувач російськими ВДВ Михайло Теплинський замінив Олега Макаревича на посаді командира угруповання "Дніпро" в Херсонській області.

За словами ISW, відсторонення Макаревича свідчить про те, що Кремль або російське військово-політичне керівництво може бути досить занепокоєним і сумніватися в його здібностях відбити нещодавній масштабний наступ ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Інші російські джерела повідомили, що недбалість Макаревича і крайня відсутність командної ініціативи сприяли повторним висадкам українських десантів на лівобережжі Херсонської області.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, ЗСУ перейшли залізницю під Бахмутом, а ЗС РФ планують штурм заводу в Авдіївці.

Також повідомлялося, що "вагнерівці" повертаються на війну в Україну в підрозділах Росгвардії.