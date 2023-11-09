Воєнний злочинець: у ГУР пояснили важливість ліквідації колаборанта Філіпоненка (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, найчастіше зрадники не потрібні обом сторонам. З ексначальником "Народної поліції ЛНР" так і сталося, адже він не подобався росіянам.

8 листопада в тимчасово окупованому Луганську було підірвано автомобіль із колишнім начальником "Народної міліції ЛНР" Михайлом Філіпоненко. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "24 каналу" розповів, чим він був "примітний".

Спецоперація була проведена українською спецслужбою спільно з рухом опору. Вони ліквідували воєнного злочинця, який обіймав різні високі посади в окупованому Росією місті.

За словами Андрія Юсова, колаборант очолював і "народну міліцію", і працював у місцевому "МЗС", проте його не цінувала навіть російська сторона, як це часто й буває.

"Якщо говорити про Філіпоненка, то це воєнний злочинець, людина, яка організовувала катування військових і цивільних полонених, брала в цьому безпосередню участь. Тому його ліквідація особливо важлива", — заявив представник ГУР.

Українські розвідники також продовжують розробляти низку інших спецоперацій, але це тривалий процес, якщо потрібен ефективний результат, який буде безпечним для виконавців.

Андрій Юсов додав, що смерть колаборанта має стати символом для інших зрадників. Ніхто не зможе уникнути покарання, тому найкращий варіант для них зараз — добровільно здатися в полон і перейти в руки українського правосуддя.

Також у ГУР МО висловилися про колишнього народного депутата Олега Царьова, який напередодні пережив замах і звинувачує в цьому Україну. Представник розвідки назвав такі версії туманними. Люди "високого рівня" думають, що вони потрібні Росії, але це далеко не так.

"Царьовим останнім часом багато в чому були незадоволені самі росіяни — це теж правда. Але зрозуміло, що він зрадник, який має бути покараний. Зрадники не потрібні нікому. Колаборанти, які зізналися і були готові, щоб їх забрала Росія, у багатьох випадках виявляються непотрібними", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що ліквідований ексначальник "народної міліції ЛНР" організовував катівні на тимчасово окупованих територіях України. Рух опору допоміг провести спецоперацію з його усунення.