ППО не перехопила ракету: окупанти підтвердили удар по Скадовську (фото)

Очільник окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що одну ракету збила російська ППО, інша нібито влучила в приватний сектор, внаслідок чого кілька будинків зазнали пошкоджень.

Близько 10-ї години українські війська нібито здійснили ракетний обстріл Скадовська, внаслідок якого госпіталізували 11 осіб. Про це повідомив так званий "губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо у Telegram.

З його слів, одну ракету збила російська ППО, інша влучила в приватний сектор, кілька будинків зазнали пошкоджень. Спочатку він заявив про сімох постраждалих.

Згодом Сальдо заявив, що надходить нова інформація стосовно людей, які постраждали внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу. У його повідомлені йдеться про те, що з пораненнями і травмами різної тяжкості госпіталізовано вже 11 осіб.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, місце влучання не російська база "Лотос", а трохи далі в тому районі — будівля колишнього колгоспу "Радянська Україна" на розі Гагаріна та Портової. З його слів, 15 осіб було поранено, а п'ятеро окупантів загинули. Інформації стосовно цивільних він не уточнював.

Вибухи у Скадовську 9 листопада

У четвер, 9 листопада, в окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, відбулося приблизно о 9:20. Місцеві повідомили, що удар зафіксували у центрі міста. Внаслідок атаки наче загинули восьмеро окупантів.

Нагадаємо, 7 листопада у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. "Приліт" відбувся на територію Будьоновському районі міста, а під завалами опинилися люди. Мінімум п'ятеро людей нібито постраждали під час обстрілу центру Донецька.