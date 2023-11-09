Зближення з хунтою: російський флот проводить військові навчання з силами М'янми

Експерти зазначають, що спроби Москви зблизитися з режимом М'янми відбуваються в надії досягти домовленостей на постачання російського озброєння.

Військово-морський флот РФ із 7 листопада бере участь у спільних військових навчаннях із військами М'янми, які сьогодні, 9 листопада, мають завершитися. На думку військових оглядачів Defence 24, маневри MARUMEX (Myanmar-Russia Maritime Security Exercise) свідчать про наміри Москви зблизиться з лідером військової хунти генералом Мін Аунг Хлаїнгом у надії підписати контракт на постачання озброєнь.

Повідомляється, що в навчаннях залучені кораблі ВМС обох країн, а також літаки, що належать М'янмі, і російські вертольоти. Під час маневрів відпрацьовують заходи щодо запобігання повітряним, надводним і підводним загрозам і забезпечення безпеки на морі, що, зрозуміло, є природним для різного роду міжнародних навчань і маневрів.

"Росіяни завжди намагаються просувати свою зброю і техніку під час подібних навчань, сподіваючись, що згодом вдасться підписати контракти на постачання озброєнь. Це особливо важливо в умовах, коли військова промисловість країни обтяжена війною, а російська техніка змушена конкурувати на азіатських ринках, зокрема і з китайськими зразками", — пишуть оглядачі.

Польські журналісти зазначили, що зближення Москви з режимом у М'янмі відбувається від моменту військового путчу в лютому 2021 року, унаслідок якого військові захопили владу і повалили чинний уряд Аун Сан Су Чжі. Це призвело до тривалої кризи, унаслідок якої загинуло близько 4 200 мирних жителів, а сотні тисяч людей залишилися без даху над головою або були змушені покинути свої домівки.

Раніше ми писали про те, що повномасштабна війна в Україні серйозно виснажила запаси Росії, яка, до всього іншого, десятиліттями продавала зброю різним країнам. Тому Москва звертається по допомогу до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії, повертаючи раніше надані системи озброєнь.