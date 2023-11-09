У окупованому Севастополі пролунав потужний вибух: що сталося

Так званий губернатор Севастополя відзвітував про успішну роботу ППО, а місцеві повідомляють, що після вибуху містом їхали швидкі.

У окупованому Криму знову неспокійно. У місті Севастополь після 16 години пролунав потужний вибух. Окупаційна влада повідомляє про знищення повітряної цілі. Про вибухи пишуть у місцевому телеграм-каналі "Крым. Реалии".

"У Севастополі було чути потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах. Також повідомляється, що у центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Разважаєв підтвердив інформацію про вибухи в місті.

"Буквально 10 хвилин тому над морем на зовнішньому рейді військові знищили повітряну ціль. Відбувається контроль повітряної ситуації. Всі оперативні служби напоготові", — написав він.

Нагадаємо, що у Криму за загадкових обставин загинули 19 військових ЗС РФ. ДРГ нібито пробралася в казарму, де спали окупанти і отруїла їх "сильним газом нервово-паралітичної дії".

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після нальоту "хаймарсів" загинули 14 військовослужбовців ЗС РФ. Прилетіло по Республіканському центру безпілотних систем "ДНР" в момент, коли там проходила оперативна нарада.