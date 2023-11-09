Шансів на припинення вогню в секторі Гази немає: Байден розкритикував Нетаньяху, — ЗМІ

У Білому домі заявили, що Ізраїль погодився на 4-годинну гуманітарну паузу в бойових діях у секторі Газа, щоб дозволити мирним жителям тікати.

Президент Джо Байден зажадав від ізраїльтян зупинення бойових дій на кілька днів, щоб спробувати звільнити заручників, яких утримують бойовики ХАМАС. У відповідь Ізраїль погодився запровадити чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи в бойових діях на території сектора Гази, починаючи з четверга. Про це повідомило видання PBS.

Раніше в четвер, 9 листопада, Байден заявив журналістам, що наразі "немає шансів" на припинення вогню в Газі та висловив розчарування тим, що Ізраїлю знадобилося так багато часу, щоб погодитися на гуманітарну паузу.

Повідомляється, що Байден розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху про гуманітарні паузи ще в понеділок, 6 листопада.

"Це зайняло трохи більше часу, ніж я сподівався", — сказав Байден репортерам перед вильотом із Вашингтона на борту Marine Force One.

Байден відповів на запитання журналістів в аеропорту

Байдена також запитали, чому США вчора ввечері, 8 листопада, завдали удару по іранському складу зброї Корпусу вартових ісламської революції на сході Сирії.

"Тому що вони вдарили по нас", — відповів американський президент.

Байден також заявив, що США знову завдадуть удару у відповідь, "якщо знадобиться", і додав, що Білий дім, "як і раніше, оптимістичний" щодо зусиль зі звільнення заручників.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що про першу щоденну гуманітарну паузу буде оголошено в четвер і що ізраїльтяни зобов'язалися оголошувати про кожне чотиригодинне вікно щонайменше за три години. Ізраїль, за його словами, також відкриває другий коридор для мирних жителів, які бажають покинути райони, що наразі є центром його військової кампанії проти ХАМАС.

Кірбі заявив журналістам, що паузи можуть бути корисними для повернення всіх 239 заручників зі своїми сім'ями, включно з приблизно 10 американцями, які, як нам відомо, утримуються в полоні.

"Якщо ми зможемо звільнити всіх заручників, це буде хороший результат", — сказав Кірбі, додавши, що гуманітарні паузи допоможуть під час передачі заручників.

Нагадаємо, генсек ООН закликав зупинити "гуманітарну катастрофу" в секторі Газа. Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація в анклаві це не просто гуманітарна криза. За його словами, Газа перетворюється на "кладовище для дітей", тому припинення вогню стає дедалі актуальнішим.

Раніше Фокус писав, що Британія готує елітних рейнджерів для спецоперації в секторі Газа. Начальник Генштабу генерал сер Патрік Сандерс заявив, що сотні елітних бійців готуються до евакуації громадян Великої Британії з сектору Газа.