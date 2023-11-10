Масштабні навчання на Гаваях: армія США готується до війни з Китаєм (фото)

За словами американських офіцерів, у маневрах такого масштабу армія США не брала участі із закінченням Другої світової війни. При цьому бійцям доводилося виконувати завдання в умовах, максимально наближених до бойових.

На Гаваях у центрі бойової підготовки проходить фінальний етап ротації JPMRC 23-01, у рамках якої 25-та піхотна дивізія США, а також підрозділи з Таїланду, Індонезії та Філіппін, провели навчання в умовах, які реально імітують бойову обстановку. Ці маневри були проведені з метою підготовки бійців до військового конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це 9 листопада повідомили в Defence One.

Кілька американських офіцерів поділилися подробицями та розповіли про цілі, які ставило військове командування перед початком ротації.

Так офіцер розвідки армії США капітан Сем Солідей розповів, що, з часів Другої світової війни, американські сили не брали участь у чомусь подібному. За його словами, солдати виконували завдання підвищеної складності, пов'язані з переміщенням сил і засобів з різних островів, перетином важкопрохідних територій за підтримки авіації. При цьому на островах були різні типи місцевості — від крутих ущелин до плоских, безлюдних ділянок, що ускладнювало виконання завдань.

Бійці 25-ї піхотної дивізії США перед початком маневрів. Джерело: army.mil

"Таким чином, дії в складних умовах, які забезпечують ці острови, дійсно, є найкращим способом підготовки бригади бойової авіації", — сказав Солідей.

Командувач Тихоокеанської армії США генерал Чарльз Флінн зазначив, що в маневрах брали участь військові судна та авіація — шість літаків C-130 і дев'ять літаків C-17 зі складу Тихоокеанських ВПС.

"Ми повинні залишатися в цьому регіоні. Наявність об'єднаних сил на Гаваях дає масу переваг. Це дуже важливо для об'єднаних сил, оскільки я не знаю жодного іншого місця, принаймні в армії, де б проводилися спільні тактичні навчання такого масштабу", — заявив Флінн.

Висадка піхотинця 25-ої дивізії з CH-47 Chinook. Джерело: army.mil

Оглядачі пишуть, що хоча офіційні представники Пентагону вважають за краще тримати подробиці в таємниці і не розкривати справжніх цілей проведення маневрів на такому рівні, у загальних рисах навчання означають, що США готуються до війни з Китаєм у Тихому океані.

Раніше повідомлялося, що за інформацією китайських військових, авіаносець Shandong, який брав участь у маневрах тричі, цього року подвоїв кількість вильотів авіації. Лише в період з 28 жовтня до 5 листопада китайські винищувачі підіймалися в повітря 420 разів, а вертольоти здійснили 150 вильотів.