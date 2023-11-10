"Ми розвиваємося": депутат Держдуми пояснив величезні втрати Росії у війні проти України (відео)

Втрати Росії у війні проти України, за інформацією Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2023 року і до 10 листопада становлять понад 309 520 людей особового складу, але російські парламентарі не вважають їх високими.

Депутат російської Держдуми Андрій Гурильов заявив, що війна проти України спонукала Росію до розвитку. Таку думку він висловив в ефірі шоу пропагандиста Володимира Соловйова.

Він наголосив на тому, що бойові дії – "величезний поштовх розвитку країни". Він вирішив переконати росіян, що розв'язана ними війна в Україні призвела до розвитку Росії.

"Війна йде, країна живе, країна розвивається", – заявив Гурильов.

Втрати Росії у війні проти України

За повідомленням Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2023 року і до 10 листопада ЗС РФ втратили в Україні понад 309 520 осіб. Ця кількість щодня зростає, адже бої й надалі тривають на різних напрямках.

Президент України Володимир Зеленський на конференції 8 листопада заявив, що втрати військ РФ у війні в Україні в рази переважають втрати серед особового складу Сил оборони. З його слів, цей показник становить щонайменше вп'ятеро менше. Під час спілкування із журналістами український президент також нагадав, як можна закінчити війну: РФ для цього достатньо залишити окуповані території.

Нагадаємо, 4 жовтня депутат Держдуми та заступнику голови комітету з оборони Олексій Журавльов заявив, що ніхто не завадить країні-агресору захопити всю Україну. Він впевнений, що ніхто із західних союзників Києва не виступатиме проти повної окупації нашої держави.