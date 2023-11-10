В Україні створили реєстр священиків УПЦ МП, які підтримують зв'язки з РФ (фото)

У реєстрі, який створили OSINT-розслідувачі, є дані про нерухомість та російські паспорти високопоставлених членів УПЦ МП.

В Україні створили реєстр високопоставлених членів Української Православної Церкви московського Патріархату УПЦ МП, які мають зв'язки з Російською Федерацією. Його розробкою займалася команда Molfar.

"Українська Православна Церква московського Патріархату (УПЦ МП) історично має тісні зв'язки з російською Православною Церквою (РПЦ)", — йдеться у повідомленні.

Розробники реєстру зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення російських військових у 2022 році священнослужителі УПЦ МП заявили про свою "незалежність" від Москви, проте деякі з них не лише продовжили підтримувати твердження РФ, але й мають російські паспорти. Крім цього, багато членів УПЦ МП мають нерухомість у РФ. Загалом команда Molfar додала до реєстру 67 осіб.

Діячі УПЦ МП, що мають зв'язки з РФ

Орест Березовський (Митрополит Онуфрій)

"У серпні 2022 прийняв російських полонених окупантів у Києво-Печерській лаврі. Онуфрій провів спільну молитву, проспівав "Многая літа", побажав окупантам здоров'я та усього найкращого, а особливо успіхів на полі бою. Про розв’язану РФ війну Онуфрій сказав загально "вийшло так, як вийшло" та наголосив, що зупинити бойові дії можна тільки "словом любові". Також повторив ідеологію "русского мира" про два наро­ди, які вийшли "з єдиної купелі хрещення", що українці й росіяни — народи-брати", — йдеться у повідомленні.

Орест Березовський

РНОКПП Ореста Березовського Дані паспорту РФ Ореста Березовського

Валентин Єгоренко (архієпископ Пантелеімон)

У 2022 році його позбавили громадянства України. Наразі він перебуває під санкціями РНБО через підтримку дій та політики РФ.

Валентин Єгоренко

РНОКПП Валентина Єгоренка Дані паспорту РФ Валентина Єгоренка

Микола Петровцій (митрополит Марк)

У 2022 його позбавили дозволу на імміграцію в Україну, а у 2023 — українського громадянства.

Микола Петровцій

РНОКПП Миколи Петровція Дані паспорту РФ Миколи Петровція

Володимир Удовенко (митрополит Платон)

Він перебуває під санкціями РНБО через підтримку дій РФ. У 2023 році міграційна служба заборонила митрополиту в'їзд до України.

Володимир Удовенко

РНОКПП Володимира Удовенка Дані паспорту РФ Володимира Удовенка

Іван Середній (митрополит Іриней)

У 2023 році його позбавили українського громадянства. Крім цього, у 2009 році він отримав "орден дружби" від тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва

Іван Середній

РНОКПП Івана Середнього Дані паспорту РФ Івана Середнього

Зазначимо, що повний список високопоставлених членів Української Православної Церкви московського Патріархату, які мають зв'язки з РФ, можна глянути за посиланням.

Нагадаємо, 19 жовтня нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що у Верховній Раді відбулося голосування за законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних з державою-агресором. Документ підтримали 267 нардепів, виступили "проти" — 15, тоді як 19 осіб — відмовились від волевиявлення.

20 жовтня стало відомо, що СБУ завершила розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя). За даними СБУ, він публічно заперечував існування України та називав російську агресію проти України "громадянським конфліктом".