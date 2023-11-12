"Можливість відновитися": Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Секторі Гази

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає неправильним припинення вогню в Газі та прирівнює його до тривалої паузи, що, на його думку, означатиме, що Ізраїль залишає ХАМАСу можливість відновитися та накопичити резерви.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив свою думку проти "негайного" припинення вогню в Газі в контексті міжнародних закликів про припинення спроб Ізраїлю з ліквідації ХАМАСу. Про це повідомляє The Times of Israel.

"Я не вважаю правильними заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи — що рівнозначно одному й тому ж. Зрештою це означатиме, що Ізраїль залишає ХАМАСу можливість відновитися й отримати нові ракети", — заявив він, закликавши замість цього до "гуманітарної паузи".

Нагадаємо, генсек ООН закликав зупинити "гуманітарну катастрофу" в Секторі Гази. Антоніу Гутерреш заявив, що ситуація в анклаві — це не просто гуманітарна криза. За його словами, Газа перетворюється на "кладовище для дітей", тому припинення вогню стає дедалі актуальнішим.

А президент Джо Байден зажадав від ізраїльтян зупинки бойових дій на кілька днів, щоб спробувати звільнити заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. У відповідь Ізраїль погодився ввести чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи в бойових діях на території Сектора Гази, починаючи з четверга.

Раніше Фокус писав, що Британія готує елітних рейнджерів для спецоперації в Секторі Гази. Начальник Генштабу генерал сер Патрік Сандерс заявив, що сотні елітних бійців готуються до евакуації громадян Великої Британії із Сектора Гази.