У Маріуполі за загадкових обставин загинули кілька правоохоронців і працівників ФСБ, – соцмережі

Усі загиблі брали участь у розслідуванні діяльності українських диверсантів та загадкових вбивств військових, які останні місяці часто відбуваються у Маріуполі.

У окупованому Маріуполі на Донеччині за останні кілька днів вбито четверо співробітників поліції та ФСБ. Про це повідомляють в анонімному російському телеграм-каналі "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що за отриманою з трьох різних джерел інформацією у ФСБ та серед працівників "МВС ДНР", одного співробітника поліції було підірвано у своїй машині в п'ятницю, 10 листопада. Надзвичайну пригоду спочатку списали на побутовий вибух та несправність автомобіля, але пізніше було встановлено, що там була вибухівка. Потерпілий помер у лікарні.

10 та 11 листопада у місті було вбито ще двох поліцейських та одного співробітника ФСБ. Всі вони були застрелені, один із них – снайпером, двоє – з близької відстані у потилицю.

Усі загиблі брали участь у розслідуванні діяльності українських диверсантів та загадкових вбивств військових, які останні місяці часто відбуваються у Маріуполі.

"Ми думаємо, що це справа рук тих самих диверсантів. Їхні пошуки посилені", — переповідає телеграм-канал слова свого співрозмовника у ФСБ, який зараз перебуває у окупованому місті.

Нагадаємо, що у Маріуполі партизани підірвали автівку силовика. Підрив машини — це "привітання" від партизанів, адресоване окупаційній поліції.

Раніше повідомлялося, що удар по базі військових РФ під Маріуполем окупанти назвали "побутовою пожежею". Російські військкори припускають, що, судячи з відстані від лінії фронту, удар могли завдати крилатими ракетами Storm Shadow або балістичними ATACMS.