РосЗМІ повідомили про спробу прориву кордону української ДРГ: влада це спростовує (відео)

За даними медіа, українські диверсанти намагалися прорвати держкордон на автівці УАЗ з характерним маркуванням Z та зазнали втрат. Однак губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав цю інформацію фейковою.

У понеділок 13 листопада українська диверсійно-розвідувальна група нібито намагалася увійти до Шебекінського району Бєлгородської області Російської Федерації. Про це повідомило російське видання Mash.

"Українська ДРГ намагалася прорватися до Бєлгородської області на УАЗі з літерою Z на борту цього ранку", — йдеться у повідомленні.

Російські журналісти зазначили, що диверсійна група в складі з восьми людей видавала себе за російських військових, проте нібито були ліквідовані в Шебекіно. За інформацією ЗМІ, близько 7 годин ранку прикордонники вступили з ДРГ в бій, і нібито жертв серед окупантів немає.

Російський військкор Володимир Романов опублікував відео з місця події.

Натомість видання Baza опублікувало фрагмент ранкового виступу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, в якому той відреагував на інформацію про спробу прориву держкордону.

"Ще одна фейкова інформація, яку намагається розігнати для збільшення аудиторії", — заявив В'ячеслав Гладков.

Крім цього, видання з посиланням на місцевих жителів наголосило, що в Шебекінському районі немає подібних ялинових лісів, як на відео.

25 жовтня невідомий дрон-камікадзе атакував мобільну вежу в Бєлгородській області Російської Федерації. За інформацією росЗМІ, безпілотник врізався у вежу мобільного зв'язку біля села Тишанка, що за чотири кілометри від кордону, та вибухнув.

9 листопада розвідувально-диверсійна група РДК зайшла до Брянської області та здійснила атаку на позашляховик російських прикордонників. У результаті чого було ліквідовано підполковника ФСБ.