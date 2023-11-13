"Потужний сигнал": у Міноборони Німеччини підтвердили наміри збільшити військову допомогу Україні

За словами глави відомства Бориса Пісторіуса, рішення про подвоєння допомоги має бути ухвалене під час коригувального засідання бюджетного комітету Бундестагу, яке розпочнеться в четвер, 16 листопада.

Наступного року Німеччина, ймовірно, збільшить удвічі обсяг військової допомоги Україні, як повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він зробив заяву, якою побічно підтвердив відповідні повідомлення ЗМІ, пише Deutsche Welle.

На каналі ARD Пісторіус підкреслив, що збільшення військової допомоги є "потужним сигналом Україні про те, що ми не залишаємо їх". За інформацією зі ЗМІ, очікується збільшення обсягу допомоги з 4 до 8 мільярдів євро.

"Ми не хочемо наступного року опинитися в ситуації, коли нам доведеться просити більше грошей, коли це справді важливо", — сказав Пісторіус і додав, що підвищення допомоги є "важливим сигналом... особливо зараз, коли Україна має продовжувати свою боротьбу, і водночас частина уваги світової громадськості більше спрямована на Ізраїль".

Рішення про подвоєння військової допомоги має бути ухвалено під час планового засідання бюджетного комітету Бундестагу. Джерела у ЗМІ вказують, що це засідання заплановано на четвер, 16 листопада. Урядова коаліція, до якої входять СДПН, ВДП і Зелених, висловила принципову згоду на цей крок.

Важливо зазначити, що "допомога на посилення" фінансується не з оборонного бюджету, а за допомогою так званого Індивідуального плану 60 у федеральному бюджеті. Цей план враховує проєкти, витрати на які не приписуються конкретному міністерству.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ідея виділити Україні 20 млрд євро зустріла критику всередині ЄС. За словами дипломатів, представники низки країн Євросоюзу висловили сумніви щодо надання Києву великої суми на роки вперед.