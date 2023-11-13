"Наша підтримка зростає": Боррель назвав рекордною військову допомогу ЄС Україні

Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки, вважає, що події на Близькому Сході та війна Росії проти України це абсолютно "різні за своєю природою конфлікти".

Військова підтримка України з боку ЄС сягнула 27 мільярдів євро. Про це заявив Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки, на пресконференції.

Він розповів, що показник коштів є рекордним. Дипломат пообіцяв, що європейська спільнота й надалі підтримуватиме українських солдатів.

"Це найбільша цифра, яку ми будь-коли досягали", – зазначив представник ЄС.

Також Жозеп Боррель прокоментував й події на Близькому Сході та їхній вплив на війну Росії проти України. Він назвав "різні за своєю природою конфлікти".

"Потрібно дуже уважно ставитися до сприйняття світу та уникати звинувачень у подвійних стандартах", – пояснив Боррель.

Він також додав, міністри на засіданні МЗС ЄС обговорять й інші питання щодо відносин із найближчими сусідами. На заході обговорюватимуть розвиток відносин між Вірменією та Азербайджаном. Присутніми будуть й керівники Міністерств закордонних справ країн Західних Балкан, а також обгорять підготовку до наступної кліматичної конференції в рамках під егідою ООН.

Нагадаємо, 11 листопада голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав європейські країни до вищої готовності стосовно подальшої підтримки України в умовах, коли допомога з боку Сполучених Штатів може скоротитися. Він зазначив, що у зв'язку з цим європейським країнам необхідно приготуватися до відповідної реакції, щоб компенсувати ймовірне скорочення допомоги та забезпечити українські війська усім необхідним.