Китай розширює глобальну присутність: військова база ВМС у Камбоджі стала ще більшою

На думку експертів, розширення бази військово-морських сил КНР має стратегічне значення, тому що обслуговування і ремонт військових кораблів є критично важливим для підтримки бойових дій.

Китай намагається розширити глобальне охоплення своїх Військово-морських сил за рахунок мережі закордонних баз. У їхньому списку вже давно фігурує місто Реам у Камбоджі, де, згідно з останніми даними, триває будівництво великого сухого дока. Про це 13 листопада повідомили в Naval News.

Про нову військово-морську базу НВАК у Камбоджі добре відомо, зазначають оглядачі. Вона забезпечить ВМС Китаю базою в південній частині Південнокитайського моря, де ведуться активні військові маневри. І хоча база розташована на схід від Малаккської протоки, яка відокремлює Південнокитайське море від Індійського океану, база однаково має стратегічне значення, оскільки є ключовим елементом у створенні китайських баз у регіоні.

"Однак тепер база видається ще дорожчою і потужнішою, ніж передбачалося раніше. У наявності явне свідчення будівництва нового сухого дока". — пишуть британські фахівці.

Вони наголосили, що за заявою Камбоджі, військову базу в Реамі розширюють шляхом будівництва нового дока для власних військово-морських сил. Однак його розміри та конструкція роблять це пояснення малоймовірним, оскільки невеликий військовий флот Камбоджі майже не має кораблів завдовжки понад 50 м. До того ж усі будівельні роботи ведуться китайськими фахівцями.

Також повідомляють, що фактично ця база є найпотужнішою закордонною військовою базою КНР, і з 2022 року її площа збільшилася більш ніж удвічі — крім будівництва сухого доку, на її території значно збільшилася кількість причалів.

Експерти вважають, що Китай врахував досвід росіян в Україні: здатність проводити технічне обслуговування і ремонт військових кораблів є критично важливою для підтримки бойових дій.

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, Китай розширив розміщення своїх морських сил на Близькому Сході, імовірно, щоб збільшити свій вплив у регіоні на тлі війни Ізраїлю в секторі Газа.