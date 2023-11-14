Росіяни влаштували перестрілку на "Азовсталі": виходець із Чечні впав у кому (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, четверо жителів Чечні та Інгушетії проникли на територію заводу "Азовсталь", де планували поцупити металобрухт. Там їх помітив "поліцейський" і вистрілив одному з них у голову.

На території тимчасово окупованого Маріуполя сталася стрільба на зруйнованому заводі "Азовсталь". Про це повідомляє Telegram-канал "База".

За даними джерела, внаслідок інциденту на території заводу так званий "поліцейський" випадково вистрілив у голову чоловікові. Потерпілий впав у кому.

Як зазначили на каналі, 13 листопада четверо жителів Чечні та Інгушетії проникли на територію зруйнованого заводу "Азовсталь". Передбачається, що їхньою метою було викрадення металобрухту. Їхню присутність помітив поліцейський патруль у момент здійснення протиправної діяльності.

"Непрохані гості зробили невдалу спробу втекти, але "поліцейські" зупинили їх запобіжними пострілами в повітря. Троє з чоловіків — Батаєв, Барахоєв, і Батукаєв не стали чинити опору і лягли на землю. Однак ще один їхній товариш, на прізвище Скієв вирішив так просто не здаватися. Він дістав канцелярський ніж і напав на "поліцейських". Під час бійки з нападником співробітник МВС випадково вистрілив. Куля влучила в голову Скієва", — пише канал.

За даними каналу, пораненого чоловіка доставили в лікарню, де йому діагностували мозкову кому. Слідчий комітет проводить перевірку: за попередніми даними, "поліцейські" не перебували в стані алкогольного сп'яніння і серйозних ушкоджень не отримали.

Також подробиці інциденту розповів і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що так званий "поліцейський" вистрілив у голову чоловікові під час бійки на заводі "Азовсталь". Потерпілий у комі.

"Учора та 13 листопада вночі четверо чеченців та інгушетів приперлися на "Азовсталь", щоб вкрасти металобрухт. Тут їх помітив патруль поліцаїв із "Каскаду", самі тут непогано ріжуть метал. Кадирівці спробували втекти, але поліцаї почали стріляти в повітря. Троє — Батаєв, Барахоєв і Батукаєв — обіср*лися, лягли на землю. Однак ще один на прізвище Скієв вирішив довести, що "Ахмат-сила", витягнув канцелярський(!) ніж і напав на мусорів. Під час бійки "поліцейський" вистрілив у голову Скієва. Пораненого доставили в лікарню, де лікарі діагностували в потерпілого мозкову кому", — розповів Андрющенко.

Він також доклав і фото з місця події.

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