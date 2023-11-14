Український кабан "вполював" російську ДРГ на кордоні з Білоруссю: є жертви, – соцмережі

Ворожа диверсійна група проходила лісом і зіткнулася там зі стадом диких кабанів. Стріляти в тварин диверсанти не змогли, через ризик "засвітитися". Кабанам вдалося наздогнати одного з військових.

У Чорнобильській зоні в районі українсько-білорусього кордону дикий кабан напав на російську ДРГ і вбив одного з ворожих розвідників. Про це повідомляють в російському анонімному телеграм-каналі "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що пригода сталася неподалік Чорнобильської атомної станції. Нечисленна ворожа диверсійна група з території Білорусі проникла в Зону відчуження, оминувши пости контролю та спостереження.

"Якоїсь миті група проходила лісом і зіткнулася зі стадом диких кабанів, які там водяться. Стріляти тварин можливості не було, оскільки гучні звуки пострілів могли б видати розвідників. Кабанам вдалося наздогнати одного з військових. Після зіткнення з однією з тварин він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці", — йдеться в повідомленні.

Як пише телеграм-канал, тіло загиблого окупанта не евакуювали, а план операції довелося міняти.

Українске командування на момент публікації ймовірний прорив російською ДРГ українського кордону і напад на неї кабанів не коментувало.

Нагадаємо, що у Криму за загадкових обставин загинули 19 військових ЗС РФ. ДРГ нібито пробралася в казарму, де спали бійці, та пустила туди "сильний газ нервово-паралітичної дії".

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму в одній із військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів.