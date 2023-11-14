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У Донецьку пролунав вибух: над містом видніється дим (відео)

Анастасія Ковальова
Фото: AP | Ілюстративне фото

За даними місцевих каналів, вибухи, ймовірно, пролунали у Будьонівському районі міста. До цього в небі пролетіли дрони.

У вівторок, 14 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух. У Будьоннівському районі міста видніється стовп диму. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал " Новини Донбасу ".

"За інформацією з місцевих груп, до цього в небі кружляли два дрони. Згодом відпрацювала ППО РФ, але був і розрив", — пише видання.

Як повідомляють місцеві канали, вибухи, ймовірно, пролунали у Будьонівському районі міста.

На відео можна почути звуки вибуху.

Варто додати, що на момент публікації, що офіційні особи чи військове керівництво України жодним чином не коментували ситуацію.

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Нагадаємо, що в Таганрозі пролунав вибух поблизу військового аеродрому. Гучно було поблизу аеропорту, де можуть перебувати літаки Іл-76 та гелікоптери. Очевидці в соцмережах стверджують, що у них "затремтіли будинки та вікна".

Раніше повідомлялося, що в селі Сєдове поблизу Маріуполя пролунав потужний вибух. Удари, мабуть, завдали ракетами Storm Shadow або ATACMS.