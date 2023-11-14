"Нехай уб'ють на рідній землі": тисячі українців тікають від війни з Ізраїлю та Гази, — DW

За словами журналістів, понад 30 тисяч українців знайшли притулок від російського вторгнення в Ізраїлі та Газі. Тепер уряд їх евакуює.

Тетяна Кочева та її донька знову чують звичні для її рідного Харкова звуки повітряної тривоги. Але не в Україні, а в Ізраїлі, куди вони переїхали з початком повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

"Ми чули, як падали бомби, бігли в бомбосховище — було страшно", — розповіла вона. Коли 7 жовтня стався напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, Тетяна з сім'єю перебувала в прикордонному із Сектором Гази Ашкелоні. Те, що сталося, змусило її тікати вже від другої війни за порівняно нетривалий період часу.

"Тоді я зрозуміла, що хочу додому. Може і не потрібно це говорити, але якщо мене вб'ють, то хоч на рідній землі, а не тут", — розповіла українка.

Її історія не унікальна. Понад 30 тисяч українців знайшли притулок від російського вторгнення в Ізраїлі та Газі. За словами президента України Володимира Зелінського, 4 тисячі громадян уже виїхали з Ізраїлю, і уряд працює над тим, щоб вивести тих, хто залишився в Газі.

Ганна Ляшко теж вирішила повернутися, до Києва, коли в Ізраїлі почалися бойові зіткнення.

"Я дивилася своїй дочці в очі, і єдине, що в них бачила, це страх. Ми залишилися там ще на день, оцінити обставини, зрозуміти, що робити. Я розуміла, що там я залишитися не зможу", — сказала вона про вибір, який доводиться робити багатьом українцям.

Сюжет CNN, знятий у підвалі лікарні Гази

Нагадаємо, що в Чикаго розгорілася міжетнічна суперечка: 30 000 українців зустріли не так, як мігрантів із Венесуели.

Також повідомлялося, що влада Ірландії хоче обмежити житло для українців і дозволити зупинятися в державному житлі тільки на 90 днів.