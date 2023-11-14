США виділили мільйон доларів на розслідування військових злочинів РФ, — Держдепартамент

У заяві Держдепартаменту йдеться про те, що США мають намір сприяти правосуддю і покаранню винних у військових злочинах проти українського народу.

США профінансують Міжнародний центр з розслідування агресії Росії проти України (ICPA) на суму 1 мільйон доларів. Про це повідомив у спеціальній заяві для преси Держдепартамент США.

"Оскільки Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна президента Путіна з Україною призводить до жахливих страждань, Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто скоїв міжнародні злочини в Україні", — ідеться в заяві Держдепу США.

У Держдепартаменті наголосили на "непохитній прихильності" територіальній цілісності та суверенітету України. У заяві також наголошується, що США мають намір всіляко сприяти правосуддю і покаранню винних у військових злочинах проти України та її народу. У рамках цих зусиль США виділили 1 мільйон доларів для підтримки діяльності ICPA, який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії.

"ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни Росії, надаючи Україні та країнам-партнерам форум для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування. Прокурори з різних правових систем, включно з нашою власною, вже працюють разом в ICPA, щоб зібрати і поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування", — наголошується в заяві.

Держдепартамент США також закликав інші країни потримати ICPA і зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну Росії.

Що таке ICPA і чим він займається

Міжнародний центр із розслідування агресії Росії проти України (ICPA) відкрився в Гаазі в липні 2023 року.

За словами генпрокурора України Андрія Костіна, відкриття центру стало "початком кінця безкарності" для російських військових злочинців. Костін також зазначив, що в ICPA працюватимуть українські прокурори.

До роботи центру долучилися представники юстиції США, Євросоюзу, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії. Координує діяльність центру спецпрокурор Мін'юсту США з питань злочину агресії Джессіка Кім.

Костін також висловив упевненість, що ICPA посилить юридичні механізми заборони агресії та зміцнить цю архітектуру.

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