"Перетворили місто на смітник": на дахах будинків Нової Каховки росіяни виставили кулемети, — мер

За словами міського голови Володимира Коваленка, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекрито, а порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження.

Голова адміністрації Нової Каховки на Херсонщині Володимир Коваленко зазначає, що нині в окупованому місті практично відсутній російський військовий персонал, попри постійні обстріли з боку ворога. Про це Коваленко повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода"Новини Приазов'я".

"У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв'язку з цим абсолютна більшість жителів намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Що стосується дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже щодня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил", — сказав він.

За твердженням міського голови, деякі вулиці в Новій Каховці повністю недоступні для місцевих жителів, і порушників цієї "заборони" окупанти стріляють без попереднього попередження.

"Це паркова територія, там усе заміновано, там усе в залізобетонних конструкціях, усе заросло бур'янами. Місто перетворили на смітник. І виставили з других поверхів і на дахах житлових будинків міномети або кулемети", — додав він.

Нагадаємо, за даними ISW від 10 листопада, українські сили встановили постійний контроль позицій у районі Антонівського мосту під Херсоном і перерізали дорогу Олешки-НоваКаховка щонайменше у двох місцях. Це ускладнює передислокацію російських сил на Херсонському напрямку.