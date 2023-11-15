"Запуск не відбудеться": окупанти не планують вмикати взимку опалення в Херсонській області

За словами заступника голови облради Юрія Соболевського, з кожним днем ситуація на захоплених територіях погіршується. Противник усе ще не розпочав підготовку до зими й обмежує доступ до медичних послуг.

Російські загарбники продовжують ускладнювати життя українців на тимчасово окупованих територіях. Це фіксується в південних регіонах. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі 15 листопада.

За його словами, у захоплених населених пунктах Херсонської області за останній час значно погіршилася гуманітарна ситуація.

"З боку росіян відбувається тотальне обмеження доступу наших громадян до медичних послуг. Відчутний дефіцит ліків, деякі медичні препарати просто неможливо вже купити", — пише Юрій Соболевський.

Ще одне важливе питання, яке підняв представник обласної ради, стосувалося зими, що наближається. З кожним днем на вулиці стає дедалі холодніше, проте противник не робить нічого з тим, щоб забезпечити населення базовими умовами життя.

На окупованих частинах області навіть не починали готуватися до старту опалювального сезону.

"У 15 км зоні від Дніпра окупанти взагалі заявили, що запуск котелень не відбудеться. В інших населених пунктах системної підготовки до запуску опалення — не бачимо", — додав Юрій Соболевський.

Крім того, останні кілька днів фіксується, що в деяких селах, які розташовані недалеко від річки Дніпро в Херсонській області, окупанти використовують глушилки, щоб місцеве населення не мало доступу до інтернету. Десь і зовсім відсутня електрика.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що на окупованих територіях фіксується безробіття, до якого призвели дії російських загарбників. За інформацією підпілля, противник не лише не розв'язує проблеми місцевих мешканців, а й провокує нові конфлікти між ними. Соціальна напруга зростає.