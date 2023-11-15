В Одесі працівники ТЦК надягли наручники на чоловіка і затягли в бус: ДБР розслідує інцидент
Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після інциденту під час вручення повістки чоловіку в Одесі. Про це повідомили в ДБР.
За інформацією пресслужби, 14 листопада 2023 року низка одеських Telegram-каналів поширила відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.
Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.
Наразі, як зазначили в урядовому органі, відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України). Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.
"Державне бюро розслідувань і надалі перевірятиме законність проведення мобілізаційних процесів в Україні", — наголошують у повідомленні.
В Одесі працівники ТЦК жорстко "мобілізували" чоловіка: що відомо
Нагадаємо, в місцевих Telegram-каналах поширили відео, де чоловіка в наручниках працівники ТЦК силоміць "запакували" в бус. Він нібито відмовився брати повістку.
Інцидент стався в мікрорайоні Радужний в Одесі. На відео, яке опублікували в мережі 14 листопада, чоловік лежить на асфальті. Після цього люди у військовій формі заштовхнули його у бус.
До цього ще двоє чоловіків у темно-синій формі, схожу на поліцейську, надягли на нього кайданки. З часом біля мінівена почали збиратися небайдужі громадяни. Вони виступали проти "мобілізації" одесита.
Що про інцидент говорять в ТЦК
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли у коментарі журналістам, що розслідують обставини цих подій. Однак жодних подробиць щодо інциденту в Одесі так і не надали.
Нагадаємо, що в Житомирі 8 листопада до правоохоронців із заявою про побиття звернувся працівник ТЦК та СП і заявив про побиття невідомим чоловіком.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік вплав намагався втекти від військкомів. Витівка чоловіка розсмішила представників військкомату.