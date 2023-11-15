В Одесі працівники ТЦК надягли наручники на чоловіка і затягли в бус: ДБР розслідує інцидент

Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після інциденту під час вручення повістки чоловіку в Одесі. Про це повідомили в ДБР.

За інформацією пресслужби, 14 листопада 2023 року низка одеських Telegram-каналів поширила відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.

Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.

Наразі, як зазначили в урядовому органі, відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України). Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.

"Державне бюро розслідувань і надалі перевірятиме законність проведення мобілізаційних процесів в Україні", — наголошують у повідомленні.

В Одесі працівники ТЦК жорстко "мобілізували" чоловіка: що відомо

Нагадаємо, в місцевих Telegram-каналах поширили відео, де чоловіка в наручниках працівники ТЦК силоміць "запакували" в бус. Він нібито відмовився брати повістку.

Інцидент стався в мікрорайоні Радужний в Одесі. На відео, яке опублікували в мережі 14 листопада, чоловік лежить на асфальті. Після цього люди у військовій формі заштовхнули його у бус.

До цього ще двоє чоловіків у темно-синій формі, схожу на поліцейську, надягли на нього кайданки. З часом біля мінівена почали збиратися небайдужі громадяни. Вони виступали проти "мобілізації" одесита.

Що про інцидент говорять в ТЦК

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли у коментарі журналістам, що розслідують обставини цих подій. Однак жодних подробиць щодо інциденту в Одесі так і не надали.

Нагадаємо, що в Житомирі 8 листопада до правоохоронців із заявою про побиття звернувся працівник ТЦК та СП і заявив про побиття невідомим чоловіком.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік вплав намагався втекти від військкомів. Витівка чоловіка розсмішила представників військкомату.