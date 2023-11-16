"Ворог позбувся ще одного арсеналу": у ГУР підтвердили пожежу у військовій частині в РФ

У розвідці натякнули, що неприємність сталася у військовій частині під номером 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів.

У Росії у Волгоградській області в ніч проти 16 листопада спалахнула військова частина. Зайнявся склад з боєприпасами. Цю інформацію в коментарі hromadske повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, російські окупанти втратили арсенал зброї, якій зберігався на території військової частини.

"Не можемо ані підтвердити, ані спростувати [причетність України до пожежі], але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбавився", — відповів Юсов відповів на запитання, чи причетна Україна до пожежі у військовій частині.

Він натякнув, що йдеться про арсенал військової частини під номером 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, що 16 листопада в місцевих телеграм-каналах Волгограда повідомили, що у районі Котлубані за 40 км від обласного центру пролунав вибух. На місці було помічено багато машин спецслужб.

Раніше повідомлялося, що в РФ під час застілля в ресторані "мобілізували" 50 азербайджанців. Силовики нагрянули до закладу, де велика компанія святкувала день народження, і вручили повістки чоловікам, які там перебували.