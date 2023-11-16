ЗСУ на Донеччині зайшли на територію, яка була в окупації з 2016 року, — військкор РФ

Сили оборони України атакували російські позиції на території так званої "ДНР". Окупанти намагалися їх відбити.

Сили оборони просунулися на Горлівському напрямку і зайшли на територію, яка раніше була окупована. Про бої під Горлівкою 15 листопада повідомив російський військкор Олександр Сладков.

"На одній з околиць (знаю де) стоїть двогорбий, як верблюд терикон. Один із його горбів, далі від Горлівки, противнику вдалося взяти штурмом. Лінія фронту тепер проходить між горбами, по впадині терикона. За моїми даними, наші хлопці зараз штурмують другу вершину, відновлюючи становище", — написав він.

16 листопада він проінформував, що на Горлівську напрямку затишшя, а росіянам скоріш за все не вдалося відбити свої позиції.

"Затишшя. Останню атаку противника було відбито вчора о 19:00", — йдеться в повідомленні.

Карта боїв на Горлівському напрямку від Telegram-каналу "Контрнаступ ЗСУ"

В українському телеграм-каналі Kravchuk повідомили, що йдеться про територію, яка була захоплена окупантами у 2016 році.

Інформацію про просування Сил оборони на Донеччіні оприлюднили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"15 листопада українські війська здійснили локальні атаки на південь від Бахмута та мають підтверджені територіальні досягнення", – заявили в ISW.

Також геолоковані кадри показують, що українські Сили оборони незначно просунулися на південний схід від Торецька (23 км на південний захід від Бахмута).

Нагадаємо, що 16 листопада генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що зараз ЗС РФ намагаються перехопити ініціативу, але якщо союзники України діятимуть набагато активніше, то ЗСУ можуть досягти істотних успіхів.

Раніше повідомлялося, що у росіян поменшало РСЗВ. За першу половину листопада російські окупаційні війська втратили 46 реактивних систем залпового вогню.