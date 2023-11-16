Голова МЗС Британії запевняє Київ у безмежній підтримці, хоча сам скоротив тисячі військових, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що досвідчений міністр Девід Кемерон 2010 року урізав бюджет британської армії більш ніж на 43 млрд євро. При ньому без роботи залишилися "тисячі солдатів, моряків і пілотів".

Вибір столиці України як першого міста для закордонного візиту нового голови британського МЗС свідчить про важливість підтримки України в боротьбі проти російського вторгнення, навіть на тлі бойових дій у Секторі Газа. Про це пише Sky News.

А те, що президент України Володимир Зеленський зустрічав Девіда Кемерона в Києві з почестями, які зазвичай надають прем'єр-міністру, свідчить про те, наскільки важливо, що саме колишній керівник уряду очолив зовнішньополітичне британське відомство.

Разом з тим, за всім кабінетним досвідом Кемерона тягнеться і баласт у вигляді рішення в рази скоротити бюджетні витрати на збройні сили своєї країни. Але ЗСУ британський міністр пообіцяв підтримувати стільки, скільки буде потрібно.

Бувши прем'єром у 2010 році, він заявив, що скорочення робочих місць для тисяч солдатів, моряків і пілотів було необхідним, щоб закрити бюджетну дірку у витратах на армію на суму в 38 млрд фунтів стерлінгів (понад 43 млрд євро), залишену попередниками з лейбористської адміністрації.

Балансу в кошторисах Міністерства оборони не спостерігається і через майже 15 років. Тільки тепер у Великої Британії армія набагато менша і, відповідно, і не так, як колись, здатна надавати підтримку, не кажучи вже про те, щоб проводити виснажливі військові операції масштабу, який можна порівняти з тією, в якій бере участь Україна, зазначають автори публікації.

Зустріч Кемерона із Зеленським: що обговорили

На зустрічі із Зеленським він нагадав про своє давнє суперництво з колишнім прем'єром Борисом Джонсоном.

"У нас були розбіжності з моїм другом Борисом Джонсоном, — сказав він Зеленському. — Ми знайомі близько 40 років, і підтримка України була найкращим, що його уряд коли-небудь робив", — зазначив Кемерон.

Зустріч Кемерона із Зеленським

Першими словами, з якими український президент звернувся до нового британського міністра, стосувалися того, що війна в Ізраїлі відвернула увагу світової громадськості від України.

Кемерон у відповідь сказав, що появу його в Києві слід розцінювати як сигнал того, що Британія продовжує "надавати моральну, дипломатичну, економічну і, що найважливіше, необхідну військову підтримку Україні не тільки цього або наступного року, а й стільки, скільки це знадобиться".

Нагадаємо, що напередодні, 15 листопада, Джо Байден уперше за рік особисто зустрівся із Сі Цзіньпіном і заявив, що конкуренція не повинна перерости в конфлікт.

Також повідомлялося, що Держдума РФ ухвалила бюджет на 2024 рік, у якому для військових потреб передбачено рекордний в історії сучасної Росії обсяг коштів.