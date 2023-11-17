"Місія здійсненна": прикордонники показали полювання на Shahed (відео, фото)

Мисливці за ворожими дронами перебувають на чергуванні 24/7. Бійці під час масованих атак виявляють іранські Shahed за допомогою прожекторів та тепловізорів.

Одна з мобільних вогневих груп українських прикордонників показала, як триває їхній "робочий день" із відловлювання "шахедів" ворога. Про це можна дізнатися з відео Державної прикордонної служби України.

Прикордонники оперативно виїжджають на визначене місце та ефективно відпрацьоювують по цілі. Виявляють Shahed за допомогою прожекторів та тепловізорів, а знищують – з наявного озброєння, розповів один з бійців.

Прикордонна служба полює на дрони ворога

"Потрібно вчасно виїзджати на місце, все робити злагоджено, щоб кожний розумів, що від нього потрібно", — розповідає старший мобільної вогневої групи прикордонник Олександр.

Прожектор-ловець "шахедів"

Як прикордонники виявляють Shahed

Поки ворог, як раніше попереджало командування, готується атакувати інфраструктуру України з повітря, зокрема, ударними дронами, знищувати повітряні цілі готуються і українські військовослужбовці.

На відео можна побачити антидронову роботу бійців. Ворожі "шахеди" вони виявляють за допомогою прожекторів.

Полювання на "шахеди" українських прикордонників

"Вночі десь на кілометр такий прожектор промінем б'є в небо. Працює досить добре. Якщо противник потрапив в промінь, ми по ньому працюємо", — розповідає прикордонник.

Як українські прикордонники знищують ворожі дрони

Він додав, що мисливці за ворожими дронами — українські прикордонники — перебувають на чергуванні 24/7.

"Чергуємо постійно… Іздимо. Або просто чекаємо", — каже боєць.

За його словами, головне побачити ворожий дрон під час масованої атаки.

Нагадаємо, із наближенням холодів на Україну чекає чергова спроба агресора ракетного терору. Аналітик Олександр Кочетков оцінив можливості ворога, а також нашу здатність протистояти атакам на критичну інфраструктуру.

10 листопада уламки ворожого "шахеда" впали на території приватного сектора в Черкаській області, внаслідок чого кілька будівель було пошкоджено. На Київщині влучань зафіксовано не було, оскільки сили ППО знищили усі ворожі цілі.