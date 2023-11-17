"Оптимістичний прогноз": Макрон веде переговори зі Швейцарією щодо реекспорту зброї для ЗСУ

За словами президента Франції, Україна не повинна слабшати, незважаючи на інші конфлікти, зокрема, на Близькому Сході, тому було ухвалено рішення про перемовини з владою Швейцарії.

Франція перебуває в процесі дипломатичних обговорень зі Швейцарією щодо можливості перегляду умов постачання озброєнь для України. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Швейцарії, передає Укрінформ.

Макрон підкреслив свою повагу до нейтрального статусу Швейцарії і, водночас, до її чіткої дипломатичної позиції на підтримку України.

"Що стосується наявних дебатів, то йдеться не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такого співробітництва", — сказав він під час спільної пресконференції за участю президента Швейцарії Алена Берсе, відповідаючи на запитання журналістів.

Макрон висловив оптимістичний прогноз щодо поточних переговорів, зазначивши, що вони, на його думку, дадуть змогу узгодити нейтральність Швейцарії з її можливістю реекспорту зброї.

"Вона (підтримка України, — ред.) не повинна слабшати, незважаючи на інші конфлікти, зокрема, на Близькому Сході. Як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти в цій війні", — констатував Макрон.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Швейцарія розслідує спробу продати 100 танків Leopard. Угоду про продаж німецькому концерну Rheinmetall близько сотні неробочих танків було заблоковано швейцарським урядом через її невідповідність нейтральному статусу країни.