Легкоатлет майже щодня пробігав до 50 км, щоб шпигувати для РФ, — СБУ (фото)

Тренер з легкої атлетики розробив топографічну схему, на якій позначив координати українських блокпостів та вишукував місця дислокації військ.

Агент ФСБ виявився легкоатлетом, який за день пробігав до 50 км, щоб шпигувати для Росії на Хмельниччині. У Telegram-каналі СБУ повідомили подробиці.

Він відстежував маршрути руху українських військ та місця базування підрозділів. Місцевий тренер з легкої атлетики пробігав від 10 до 50 км щодня.

Чоловік під час бігу здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для таких дій він використовував камеру власного мобільного телефону. Пристрій статично прикріплював на руці.

Розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ – одне з основних завдань "бігуна". Агент РФ для окупантів розробив топографічну схему, у якій позначив координати українських блокпостів, які були встановлені на основних автошляхах регіону.

Відповідна розвідувальна інформація була для можливих розвідувально-диверсійних операцій та планування повітряних обстрілів. Контррозвідники СБУ затримали порушника у травні 2022 року "на гарячому", коли він приховано зафіксував на фото один з місцевих об’єктів Укрзалізниці.

Слідчі встановили, що 55-річний спортивний тренер у березні 2022 року був дистанційно завербований. ФСБ зацікавилося ним як колишнім випускником Ленінградського військового училища, де навчався ще за часів Радянського Союзу, а потім до 1992 року служив у підрозділі Таманської дивізії на території РФ. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав до України.

За кожне виконане вороже завдання від російських окупантів порушник отримував кошти, які надходили на його банківську картку. Суд призначив затриманому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці жовтня СБУ викрила агента ФСБ. Він за 30 тисяч гривень шпигував за переміщенням колон ЗСУ.