Мобілізація в Україні 2023: хто не підлягає призову у воєнний час
Серед іншого, не підлягають призову здобувачі професійної та вищої освіти, аспіранти й докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі.
Верховна Рада України затвердила укази президента Володимира Зеленського №10211 і №10212 і продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на чергові 90 діб — до 14 лютого наступного року.
Водночас є й категорії громадян, які не підлягають призову.
Мобілізація в Україні: категорії осіб, які не підлягають призову
- Громадяни, які працюють у держорганах, критично важливих галузях і компаніях.
- Визнані непридатними до військової служби через здоров'я.
- Ті, хто доглядає за особами, які потребують постійної опіки.
Багатодітні батьки — і чоловіки, і жінки:
- батьки, на вихованні яких перебуває троє і більше неповнолітніх;
- одинокі батьки, на вихованні яких — щонайменше одна неповнолітня дитина;
- громадяни зі статусом опікуна або названих батьків хоча б однієї неповнолітньої дитини.
Не підлягають мобілізації батьки, які виховують:
- неповнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А;
- неповнолітню дитину з інвалідністю III-IV групи;
- повнолітнього (18 — 23 років) з інвалідністю I або II групи.
Інші категорії, які не підлягають призову:
- жінки та чоловіки, чиї близькі загинули під час бойових дій;
- жінки та чоловіки, у яких є неповнолітня дитина і чоловік/дружина, які проходять військову службу. (Така категорія з'явилася після того, як у квітні набув чинності закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").
На додачу до всього, не підлягають призову і здобувачі професійної та вищої освіти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі.
До окремої категорії належать держслужбовці, які не підлягають призову: депутати Верховної Ради України та АР Крим, співробітники правоохоронних структур (їх уже залучено до оборони країни) та антикорупційних органів.
Не мобілізують і громадян з відстрочкою від проходження служби.
Нагадаємо, що у Верховній Раді запропонували призиватися за письмовою згодою і звільнятися за бажанням.
Раніше повідомлялося про те, чи можуть призвати на службу осіб з інвалідністю III групи.