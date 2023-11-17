Мобілізація в Україні 2023: хто не підлягає призову у воєнний час

Серед іншого, не підлягають призову здобувачі професійної та вищої освіти, аспіранти й докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі.

Верховна Рада України затвердила укази президента Володимира Зеленського №10211 і №10212 і продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на чергові 90 діб — до 14 лютого наступного року.

Водночас є й категорії громадян, які не підлягають призову.

Мобілізація в Україні: категорії осіб, які не підлягають призову

Громадяни, які працюють у держорганах, критично важливих галузях і компаніях.

Визнані непридатними до військової служби через здоров'я.

Ті, хто доглядає за особами, які потребують постійної опіки.

Багатодітні батьки — і чоловіки, і жінки:

батьки, на вихованні яких перебуває троє і більше неповнолітніх;

одинокі батьки, на вихованні яких — щонайменше одна неповнолітня дитина;

громадяни зі статусом опікуна або названих батьків хоча б однієї неповнолітньої дитини.

Не підлягають мобілізації батьки, які виховують:

неповнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А;

неповнолітню дитину з інвалідністю III-IV групи;

повнолітнього (18 — 23 років) з інвалідністю I або II групи.

Інші категорії, які не підлягають призову:

жінки та чоловіки, чиї близькі загинули під час бойових дій;

жінки та чоловіки, у яких є неповнолітня дитина і чоловік/дружина, які проходять військову службу. (Така категорія з'явилася після того, як у квітні набув чинності закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

На додачу до всього, не підлягають призову і здобувачі професійної та вищої освіти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі.

До окремої категорії належать держслужбовці, які не підлягають призову: депутати Верховної Ради України та АР Крим, співробітники правоохоронних структур (їх уже залучено до оборони країни) та антикорупційних органів.

Не мобілізують і громадян з відстрочкою від проходження служби.

Нагадаємо, що у Верховній Раді запропонували призиватися за письмовою згодою і звільнятися за бажанням.

Раніше повідомлялося про те, чи можуть призвати на службу осіб з інвалідністю III групи.