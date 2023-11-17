Чеські волонтери збирають кошти на американський вертоліт Black Hawk для ЗСУ

За словами волонтерів із проєкту "Подарунок для Путіна", вони хочуть придбати багатоцільовий гелікоптер виробництва США, щоб він допоміг у боротьбі проти російських окупантів.

Чеський волонтерський проєкт Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") оголосив збір коштів на американський вертоліт UH-60 Black Hawk для Збройних сил України. Про це волонтери повідомили в соцмережі X (Twitter).

"Ми хотіли б купити вертоліт і відправити його в Україну, щоб він допоміг у боротьбі з росіянами", — повідомляють у пості.

Вертоліт Black Hawk

Sikorsky UH-60 Black Hawk (або "Чорний яструб") — американський тактичний багатоцільовий гелікоптер, який має ім'я вождя корінних американців часів Війни 1832 року. Вертоліт перебуває на озброєнні американської армії з 1972 року і прийшов на зміну Bell UH-1 Iroquois.

Black Hawk призначається для перевезення особового складу, великогабаритних вантажів і евакуації постраждалих з поля бою. Виробляється він на території штату Коннектикут.

Нагадаємо, що США викупили велику партію самохідних зенітних установок Gepard для української армії. За даними журналістів, керівництво США заплатило за ці системи 110 млн євро. Раніше це озброєння Нідерланди продали Йорданії.

Також повідомлялося, що на тлі втрат в Україні кремлівське керівництво вирішило повернути з Єгипту, Пакистану і Бразилії раніше продані вертолітні двигуни. Відомо, що влада Єгипту погодилася повернути 150 одиниць, зворотне постачання розпочнеться наступного місяця.