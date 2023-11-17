Чому Україна не змогла увійти в Крим улітку 2023 року: в ОП назвали причину (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, великі компанії продовжують працювати на споживчому ринку РФ і за допомогою податків поповнюють військовий бюджет країни.

Прогноз щодо повернення Криму 2023 року робився на основі математичного аналізу та залежав від своєчасного постачання озброєнь. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Новому виданню".

Представник ОП послався на істотне зволікання в тому, що стосується постачання зброї. За його словами, замість 7-10 днів на все йде 90-120.

Він також згадав про те, що в бюджеті РФ на наступний рік закладено найбільші в новітній історії країни військові витрати: 14,6 трлн рублів у 2024 році буде спрямовано на війну, хоча в поточному РФ витратила 10,2 трлн.

Ці цифри вказують на те, що, попри весь санкційний тиск, не вийшло домогтися того, щоб ресурси РФ зменшилися.

Він також зазначив, що в основі попередніх оцінок щодо того, що ЗСУ увійдуть у Крим влітку 2023 року, були математичні розрахунки постачання озброєнь від партнерів.

ЄС і США запровадили санкції, і водночас ціла низка великих західних корпорацій із "білою" європейською юрисдикцією продовжує працювати на споживчому ринку РФ і так— за допомогою податків поповнює її військовий бюджет.

Через зволікання з військовою допомогою російське командування склало уявлення щодо озброєнь, які отримає ЗСУ, і вжило заходів щодо стратегічної оборони.

"Що вони робитимуть? Готуватися до стратегічної оборони — окопуватися. Так, як у принципі Росія завжди й робить: обирає групу гастарбайтерів — і копають", — зазначив Подоляк, додавши, що строки звільнення територій головним чином залежать від декількох складових: гроші РФ, ресурси України та строки появи зброї.

Нагадаємо, що, за словами експерта, обіцяного мільйона снарядів від Євросоюзу буде недостатньо, оскільки Росія виробляє півтора мільйона.

Також повідомлялося, що новий глава МЗС Британії Девід Кемерон запевняє Київ у безмежній підтримці, хоча журналісти нагадали, що свого часу він сам скоротив тисячі військовослужбовців.