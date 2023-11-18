Є влучання в об'єкт енергетики: Сили оборони про нічну атаку дронів Shahed та роботу ППО

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України. Зафіксовано пуск 38 дронів-камкадзе з території РФ.

В ніч проти 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони України дронами Shahed. Українським захисникам вдалося збити більшість з них. Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

"Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136". Силами протиповітряної оборони знищено 8: Миколаївська область — 6, по 1 на Херсонщині та Одещині", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Одеському районі сталося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджень зазнала адміністративна будівля, а на місці влучання спалахнула пожежа.

Відомо про одного постраждалого — це працівник об'єкту енергетичної інфраструктури. Його госпіталізовано.

У Повітряних силах повідомили, що із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ — РФ) ударними БпЛА типу "Shahed".

Зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників.

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, що БпЛА атакували "Конструкторське бюро машинобудування" в Коломні в РФ вдруге за кілька днів. Підприємство спеціалізується на ракетному озброєнні.

Раніше повідомлялося, що хакери РФ причетні до відключення світла в Україні.