В ООН занепокоєні тим, як в Україні обходяться з УПЦ МП

Представниця організації Ільзе Брандс-Керіс заявила, що в Україні потрібно "терміново" відновити повагу до міжнародного права. З її слів, правоохоронці недостатньо захищають вірян УПЦ МП.

В ООН виразили занепокоєння щодо реалізації свободи віросповідання в Україні. Помічниця Генерального секретаря з прав людини Ільзе Брандс-Керіс заявила, що між вірянами виникли "напруга та насильство". Про це відомо з публікації на сайті організації.

"Відновлення миру та поваги до Статуту ООН і міжнародного права є терміновим. Поки тривають війна та окупація, ми закликаємо всі сторони забезпечити всім людям в Україні повну свободу сповідувати та сповідувати свою релігію чи переконання відповідно до міжнародного права прав людини", — сказала Брандс-Керіс.

З її слів, за час повномасштабної війни було зафіксовано 10 випадків фізичного насильства та шість випадків загрози насильства між парафіянами. Водночас в ООН вважають, що українські правоохоронці "не спромоглись достатньо" розслідувати ці інциденти та не захистили вірян УПЦ МП.

Помічниця Генсека ООН також звернула увагу на запропонований в парламенті закон, який пройшов перше читання. Йдеться про законопроєкт, який встановлює порядок ліквідації релігійних організацій, якими керують з Росії.

Брандс-Керіс заявила, що українські законодавці мають визначити "конкретну легітимну мету" для ухвалення таких обмежень, а також переконатись в їх необхідності.

Водночас представниця ООН визнала, що Росія також порушувала міжнародні закони, які стосуються свободи віросповідання. Зокрема, на окупованих територіях фіксували обмеження релігійних меншин і випадки ймовірних катувань священнослужителів.

Представники декількох країн розкритикували Раду безпеки ООН за проведення скликаних РФ безпідставних засідань, які мають відвернути увагу від її захоплення чужих територій.

Реакція України

Радниця Постійного представництва України при ООН Наталія Мудренко підкреслила, що Росія згадує про права людини лише тоді, коли це вигідно її пропаганді.

"Не дивно, що Москва знову використала трибуну Собору для просування інтересів РПЦ", — зазначила Мудренко.

З її слів, російська церква сама брала участь в окупації та проводила анексію. Зокрема, йдеться про кримські єпархії УПЦ КП та єпархії в Луганській області.

Нагадаємо, у Чернігові священник УПЦ МП називав українських військових "фашистами" та напав на одного з них з кулаками.

Українська команда Molfar створила реєстр високопоставлених членів УПЦ МП, які мають зв’язки з Росією. Туди вже додали 67 осіб.