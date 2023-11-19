Японія провела навчання, що імітують зіткнення з Китаєм, — Reuters (відео)

За словами прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, Східна Азія може стати наступною Україною, якщо Китай, натхнений російською агресією, нападе на Тайвань.

Японські морські піхотинці на десантних машинах у неділю штурмували острівний пляж на березі Східно-Китайського моря. Навчання імітували сценарій витіснення загарбників із території, яка, на думку Токіо, є вразливою для атак з боку Китаю. Про це повідомляє агентство Reuters.

Оскільки напруженість у відносинах із сусідами — Китаєм, Росією і Північною Кореєю — наростає, навчання на південно-західному острові Токуносіма завершили 11-денну серію загальнонаціональних навчань, що дістали назву 05JX, які мають на меті продемонструвати готовність сухопутних, морських і повітряних сил захищати територію Японії та її інфраструктуру, включно з атомними електростанціями.

"Мета JX — показати, що в разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок нападу ми можемо відреагувати спільними зусиллями", — заявив після цього начальник штабу Об'єднаного штабу Сил самооборони генерал Есіхіде Есіда.

Десантні машини-амфібії Сухопутних сил самооборони доставили до узбережжя острова двома десантними кораблями ВМФ Японії. Решта військ прибули на гумових човнах, а важку техніку доставили на берег на військових суднах на повітряній подушці.

На відміну від багатьох пляжів уздовж ланцюга південно-західних островів Японії, що тягнеться в бік Тайваню, на Токуносімі немає коралового рифу, який ускладнив би військові операції.

Масштаби і темпи військових навчань у Японії, ймовірно, збільшаться протягом наступних кількох років, зокрема за участю сил США, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кісіда в грудні оголосив про найбільше в країні військове нарощування з часів Другої світової війни, пообіцявши подвоїти витрати на оборону протягом наступних п'яти років.

Кісіда попередив, що Східна Азія може стати наступною Україною, якщо Китай, натхнений російською агресією, нападе на Тайвань.

Заплановані витрати в розмірі 290 мільярдів доларів підуть на нову зброю, таку як ракети більшої дальності, а також на збільшення боєприпасів та іншого постачання на випадок затяжного конфлікту.

Японія провела навчання, що імітують зіткнення з Китаєм

Нагадаємо, США побудували базу морської піхоти на японському острові Окінава для захисту від Китаю. Американський прибережний полк має близько 2000 бійців, які готові миттєво реагувати на загрози.

Раніше Фокус писав, що Японія провела навчання з евакуації з острова поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю. Тренування були призначені для того, щоб навчити населення реагувати на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок будь-яких спроб з боку Китаю захопити сусідній Тайвань.