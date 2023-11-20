Маркують позначками "акула": окупанти перекидають техніку під Вербове та Токмак

Останні перекидання ворожої техніки відповідали оперативно-тактичним завданням на Бердянському напрямку, повідомляє радник мера портового міста Петро Андрющенко.

В районі тимчасово окупованого Маріуполя спостерігається рух ворожої техніки на Запорізький напрямок. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, протягом останніх днів російські окупанти переміщують особовий склад і військову техніку в напрямку Бердянська.

"Переважно — вантажівки з БК та особовим складом. Встановлено нові позначки. В напрямку Центру помічена колона з 15 авто: тентовані "Урали" і "КамаЗи", броньований "Кунг" на базі "Урала", "зу-23" та бензовози з маркуванням. В новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережі, встановлено шеврон із зображенням акули", — йдеться в повідомленні.

Нові позначки окупантів

Петро Андрющенко зазначив, що останні перекидання відповідали оперативно-тактичним завдянням, зокрема в районі Вербового на Бердянському напрямку та у напрямку Токмака.

Нагадаємо, що біля Маріуполя зафіксовано незвичайну активність ЗС РФ. За словами радника мера, окупанти передислокують паливозаправники ближче до фронту та збільшують кількість особового складу в таборах на узбережжі Азовського моря.

16 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що ЗС РФ активізували перекидання техніки та живої сили через Маріуполь в напрямку Бердянська. Зі слів Андрющенка, було зафіксовано щонайменше дві колони по десять вантажівок з БК.