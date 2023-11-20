"Війна — це не кіно": Зеленський висловився про затяжну війну в Україні (фото)

За словами президента, війна — це щоденна важка праця українських захисників, які не можуть опустити руки навіть перед обличчям тривалої боротьби.

Для багатьох людей події війни сприймаються як кіно, з очікуванням швидких змін і щоденних сюрпризів, але реальність зовсім інша. Про це 20 листопада заявив президент іноземним журналістам України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП.

За словами Зеленського, війна займе більше часу, ніж багато хто очікує.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати руки і не зробимо цього", — зазначив президент.

Повідомляють, що глава держави провів зустріч з іноземними журналістами, включно з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом і The Sun Жеромом Старкі.

Президент поділився із західними ЗМІ інформацією про поточну ситуацію на полі бою, наголосивши на високому дусі та рішучості українського народу. Він зазначив, що важливо зберегти увагу світу до боротьби України за свободу і збереження держави.

Зеленський наголосив на важливості роботи журналістів, операторів та інших представників медіа на передовій.

"Оскільки це гібридна війна, у російських руках інформація — це також зброя", — зазначив український лідер.

Також повідомляється, що Зеленський вручив Бенджаміну Холлу орден "За заслуги" III ступеня і висловив подяку Лаклану Мердоку за підтримку, наголосивши на її важливості в умовах, коли увага світу розмита іншими подіями.

Володимир Зеленський вручив Бенджаміну Холлу орден "За заслуги" III ступеня Фото: Офіс президента

Варто зазначити, що навесні 2022 року група журналістів Fox News потрапила під російський обстріл у Київській області. Унаслідок цього загинув оператор П'єр Закржевський та українська фіксерка Олександра Кувшинова. Бенджамін Холл дістав важкі поранення.

Нагадаємо, 17 листопада Володимир Зеленський заявив, що на цьому етапі війни основною метою росіян є розпалювання розколу, формування хаосу в українському суспільстві і в кінцевому підсумку зміна президента під час перевороту.

Також президент попередив українців, що зима буде важкою. За словами глави держави, Росія готується до обстрілів енергетичних об'єктів України, але, ймовірно, вони не будуть такими масштабними, як минулого року.