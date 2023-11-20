"Снайпер руку пробив. Я лежала, помирала": жителі тікають із міст, які обстрілюють ЗС РФ (відео)

За словами 76-річної Юлії Ніконової, якій у квітні довелося тікати з Бахмута, перегородки між квартирами в будинках падали як доміно. 5 млн українців втекли зі своїх домівок, але залишаються в межах країни, за оцінками ООН.

Мирні жителі України тікають із населених пунктів, які піддаються обстрілу російської армії. Судячи з усього, важче, ніж іншим, доводиться людям старшого віку. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мешканці українських прифронтових міст упродовж двох років залишають свої домівки через постійні обстріли.

"Вірять у ЗСУ, вірять у Залужного! Знаєте, як у нас кажуть, вони вважають, що зможуть повернутися до рідних домівок", — сказала мешканка Бахмута і волонтерка Тетяна Щербак, додавши, що люди похилого віку не хочуть їхати.

"Вони хочуть бути ближче. Багато з них кажуть, що хочуть бути ближче до могил своїх близьких", — зазначила вона.

"Ніколи не думала виїжджати, думала, що нехай я тут і помру, але без спілкування не проживеш, якщо там уже нікого немає", — сказала мешканка Часів Яру Марія Маляренко, за її словами, поруч біля її будинку залишилася велика воронка від бомби.

Ольга Скачкова, евакуювалася із сином із Торецька, головним чином через те, що "дитина почала боятися, більше нервувати і хвилюватися".

До початку повномасштабних бойових дій 11-річний Денис жодного разу не виїжджав із рідного міста.

Багатьом переселенцям доводиться змінювати притулок кілька разів, інші залишаються надовго в одному місці.

Найскладніше доводиться, мабуть, літнім людям.

За словами Ольги Скакової, її мати залишилася в Торецьку, пояснивши, що не хоче бути тягарем для доньки.

У квітні 76-річній Юлії Ніконовій довелося тікати з Бахмута.

"Снайпер пробив руку, і я там лежала, помирала. Прийшли військові, мене побачили і сказали, що ще два дні, і ти б померла", — пояснила жінка.

За словами, перегородки між квартирами в будинках падали як доміно.

"Але спочатку бомбили, і воно лягало ніби сухо, а потім як стали вогнем бити!" — додала вона.

За оцінками ООН, унаслідок російської агресії в Україні понад 5 млн громадян країни втекли зі своїх домівок, але залишаються в межах країни.

Нагадаємо, що деяких країнах Європи біженцям виплачують допомогу на суму понад 40 тисяч гривень на місяць.

Також повідомлялося, що 300 000 біженців повертаються в Україну з-за кордону заради візиту до лікаря.