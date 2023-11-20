Утричі вищі: Forbes порівняв витрати міст на благоустрій та оборону (інфографіка)

За даними журналістів, цього року тільки в одному обласному центрі України фінансування місцевої бригади ТРО перевищило витрати на поліпшення міського простору.

Сумарні витрати українських обласних центрів на благоустрій протягом дев'яти місяців 2023 року склали 12,8 мільярда гривень. При цьому на потреби бригад територіальної оборони (ТРО) з міських бюджетів було витрачено лише 3,8 мільярда гривень. Про це йдеться в публікації Forbes від 20 листопада.

Автори статті зазначають, що бригади ТРО можуть безпосередньо отримувати фінансування з місцевих бюджетів тих областей, у яких вони були сформовані.

Журналісти порівняли витрати за статтями "Заходи і роботи з територіальної оборони" та "Інші заходи громадського порядку і безпеки" в обласних центрах України. Водночас автори публікації підкреслили, що підтримка ТРО могла бути включена в інші статті витрат.

У дослідженні також не було враховано бюджет Києва, оскільки в столиці немає окремої статті витрат на місцеву тероборону. Натомість у 2023 році Віталій Кличко заявив про виділення понад 6,2 мільярда гривень на армію.

На що виділяють кошти обласні центри України Фото: Forbes

Аналіз показав, що видатки на оборону перевищили видатки на благоустрій лише в одному з розглянутих міст. Йдеться про Житомир, де місцева влада спрямувала на підтримку ТРО 547 мільйонів гривень, а на благоустрій — 246 мільйонів гривень.

Приблизно рівні обсяги коштів на ТРО та благоустрій було спрямовано в Луцьку — 156 і 152 мільйони гривень відповідно. У решті обласних центрів видатки на оборону були суттєво нижчими, ніж на покращення міського простору.

Найвищі видатки за обома напрямками були зафіксовані в Дніпрі. Місто спрямувало 1,4 мільярда гривень на оборону і 3,2 мільярда на благоустрій.

У відсотковому співвідношенні найбільше на благоустрій витратили Чернівці — 834 мільйони гривень. При цьому на територіальну оборону місто виділило лише 5 мільйонів гривень.

Крім того, журналісти не виявили даних про фінансування бригад ТРО з міських бюджетів Харкова, Ужгорода та Херсона.

Нагадаємо, 10 листопада пресслужба Міністерства оборони України повідомила, що народні депутати України ухвалили бюджет на 2024 рік. На оборону було виділено 1,164 трильйона гривень або 15,2% ВВП.

Раніше, 22 вересня, ЗМІ повідомили, що Російська Федерація планує суттєве збільшення військових витрат у 2024 році. Очікується, що у 2024 році оборонний бюджет РФ зросте до 10,8 трильйона рублів.