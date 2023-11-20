Майже половина ветеранів України вважає, що суспільство не поважає їх, – опитування (інфографіка)

Кожен другий ветеран переконаний у відсутності поваги до них, що свідчить про різке зростання показника, адже у лютому це був кожен четвертий.

В Україні, як зафіксували аналітики за результатами онлайн-опитування "Портрет ветерана", спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативним оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними. Український ветеранський фонд Мінветеранів на сайті повідомив подробиці опитування.

У повідомлені йдеться про те, що ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне. Під час опитування у жовтня 2023 року 9,8% заявило, що суспільство їх "зовсім не поважає". Цей показник зріс удвічі, якщо порівнювати з показниками лютого, коли було 4%.

Загалом 44,1% ветеранів переконані у відсутності поваги до них (це сумарні відповіді по категоріях "зовсім не поважає" + "скоріше не поважає"). У лютому таких було 25,4 %.

Фото: Український ветеранський фонд Мінветеранів

Близько половини респондентів, а це 44,6%, відповіли на питання, чи виконує сьогодні держава свої зобов’язання перед ветеранами негативно – скоріше не виконує свої зобов’язання.

Показник ветеранів, які вважають, що держава зовсім не виконує своїх зобов’язань перед ними зріс удвічі (жовтень – 21,4%, проти 8,3% у лютому 2023 року). Натомість 18,8% опитаних вважає, що швидше все ж виконує.

Фото: Український ветеранський фонд Мінветеранів

Опитування показало й актуальність для ветеранів певних ризиків. Бійці, які брали участь у захисті України від російської агресії, занепокоєні такими питаннями:

проблеми з фізичним здоров’ям та труднощі з отриманням медичної допомоги – 55,2%;

психоемоційна нестабільність – 53,8%;

відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю – 53,2%;

нерозуміння суспільства – 46,6%;

проблеми з оформленням соціальних пільг – 44,5%;

відсутність роботи – 42,5%.

Український ветеранський фонд Мінветеранів

Український ветеранський фонд Мінветеранів – установа, яка оцінює розвиток ветеранських можливостей. Структура фінансується з державного бюджету, проводить опитування та реалізує проєкти підтримки ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей.

У 2022 році УВФ спільно із Соціологічної групою "Рейтинг" провів перше опитування, яке було присвячене "Образу ветеранів в українському суспільстві".

Фонд має гарячу лінію кризової підтримки, проводить безкоштовні юридичні консультації ветеранів. Також фахівці структури допомагають з реінтеграцією та підтримкою підприємницької діяльності.

Нагадаємо, 14 листопада ветерани ЗСУ розповіли, якого ставлення очікують від суспільства. Зі слів військового Юрія Гудименка, невдовзі Україні доведеться змінювати та адаптувати свої міста, адже з'явиться величезна кількість людей з інвалідністю та ампутаціями.