"Виглядало дуже страшно": Зеленського намагалися вбити не менше 6 разів (відео)

У серпні розвідка Служи безпеки попередила змову з метою ліквідації президента України, яка передбачала авіаудар по Миколаєву під час одного з його візитів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, українські спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахів на життя президента Володимира Зеленського. Про це очільник країни розповів в інтерв’ю британській газеті The Sun.

За словами Зеленського, перший замах на його життя він та його оточення сприйняли серйозно. Президент додав, що виникла паніка, "немов під час першого спалаху Covid", однак пізніше глава держави до цього адаптувався.

"Перший випадок був дуже цікавий… люди не знали, що з цим робити, і це виглядало дуже страшно, як Covid. А потім — це просто інформація розвідки, яка повідомляла, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати скоїти замах", — розповідає Зеленський.

Офіс Зеленського загородили імпровізованими барикадами: деталі

У виданні зазначили, що російські спецзагони десантувалися в Києві, аби ліквідувати президента у перший день повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Тоді охорона Зеленського загородила його офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери.

"Його найближчим помічникам видали рушниці та бронежилети. Один сказав, що офіс був як "божевільня", — йдеться у повідомленні.

"Боєприпаси, а не таксі": президента пропонували вивезти з Києва

Однак, коли британські та американські чиновники висловили пропозицію вивезти президента із столиці через побоювання, що Київ можуть захопити, він відповів, що йому "потрібні боєприпаси, а не таксі".

СБУ попередила авіаудар по місту, де перебував Зеленський

Майже через два роки Зеленський заявив, що Росія продовжує виявляти "велике бажання" позбавити його влади.

У виданні додають, у серпні розвідка Служи безпеки України заявила, що попередила змову з метою ліквідації Володимира Зеленського, яка передбачала авіаудар по Миколаєву під час одного з його візитів.

Нагадаємо, у Криму близько опівночі 27 жовтня на території санаторію Кірова було скоєно напад на екснардепа-втікача Олега Царьова.