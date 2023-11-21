На третину: поставки снарядів в Україну значно впали після початку війни в Ізраїлі

За даними журналістів, американський уряд спростовує інформацію про скорочення поставок боєприпасів для ЗСУ і заявляє, що передача снарядів Ізраїлю не матиме жодного впливу на війну в Україні.

Постачання артилерійських снарядів стандарту НАТО зі США в Україну знизилися на більш ніж 30% від початку воєнних дій між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази минулого місяця. Про це повідомляє видання ABC News.

Як наголошується в джерелі, 155-мм артилерійські снаряди, ймовірно, відіграють ключову роль в арсеналі України в її протистоянні російським військам, які вторглися. Зазначається також, що частину американських запасів, призначених для України, було перерозподілено в Ізраїль у зв'язку з нещодавніми військовими діями між Ізраїлем і ХАМАСом.

Останніми тижнями офіційні представники США неодноразово заявляли, що постачання боєприпасів до Ізраїлю не матиме жодного впливу на перебіг війни в Україні.

"Вони (офіційні особи США) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", — сказав ABC News анонімний український чиновник.

За словами чиновника, запаси цих критично важливих артилерійських снарядів становлять приблизно "60-70% від загального обсягу поставок".

Однак високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів "не має абсолютно жодного стосунку до того, що відбувається в Секторі Гази". Президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає жодного зв'язку між тим, що відбувається в Секторі Гази, і тим, що відбувається в Україні", сказав чиновник.

Нагадаємо, українські експерти також висловилися щодо візиту голови Пентагону в Україну 20 листопада. Вони вважають, що Остін приїхав саме напередодні засідання "Рамштайн", щоб відобразити рівень стосунків між Україною та США, тому чекати поганих новин не варто.

Також США зможуть відправляти Україні зброю дальнього радіуса дії та артилерійські боєприпаси "протягом деякого часу".