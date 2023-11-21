В окупованому Токмаку ворог захоплює житло з опаленням для розселення ЗС РФ, — ЦНС (мапа)

За даними українського підпілля, місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власники не проживають, але самі квартири мають опалення. Саме в таке житло заселяють особовий склад ворога.

Росіяни намагаються знайти квартири з опаленням у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області для поселення особового складу Збройних сил Російської Федерації. Про це 21 листопада повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією підпілля, окупаційна влада провалила опалювальний сезон. Вже другий рік поспіль у захопленому місті більшість житлового фонду залишається без тепла. ЗС РФ, які перебувають у місті, заселяються у максимально комфортні будинки.

"Для цього, місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власників давно не було вдома, але самі квартири під’єднані до тепломереж. Саме в такі квартири й заселюють особовий склад ворога", — йдеться у повідомленні підпілля.

Ситуація в окупованому Маріуполі

В районі тимчасово окупованого Маріуполя спостерігається рух ворожої техніки. Про це 21 листопада повідомив радник мера портового міста Петро Андрющенко. За його словами, зранку у Маріуполі в районі перехрестя Металургів / Шевченко в напрям центру міста зафіксовано п'ять одиниць військових автомобілів, з яких три — військові вантажівки набиті людьми, не у військовій формі, одна автівка з позначкою військової поліції, слідом — невеличка цистерна з паливом.

"Судячи за все, або дезертири. Або нові невідомо звідки наловлені "контрактники", — припустив Андрющенко.

Ситуація на Запорізькому напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 21 листопада 2023 року, на Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Наші Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, завдають ЗС РФ втрат в живій силі та техніці та виснажують противника вздовж всієї лінії фронту.

Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що в районі тимчасово окупованого Маріуполя спостерігається рух ворожої техніки на Запорізький напрямок. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенко, протягом останніх днів російські окупанти переміщують особовий склад і військову техніку в напрямку Бердянська.