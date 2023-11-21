Дрони РФ завдають важких травм, але бійці повертаються на фронт і на протезах, — ЗМІ (відео)

За словами хірурга зі стабілізаційної групи Віктора, багато солдатів ЗСУ після поранень встають назад у стрій. І це надихає.

Багато українських захисників після поранень знову повертаються на передову, навіть на протезах. Після поранень військових спершу доправляють у стабілізаційні пункти, надають першу допомогу, а потім скеровують до шпиталю. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я сидів в окопі, чергував. І дрон скинув гранату прямо в окоп. Одного вбило, а мене поранило", — пояснив військовослужбовець Михайло з однієї зі штурмових бригад.

За словами українських захисників, в останні кілька тижнів російська армія значно наростила використання дронів на полі бою.

"Звичайно, артилерія, міномети працюють. Але дрони, як показує практика, зараз застосовуються з того боку набагато більше. Це приносить нам таких поранених, на жаль", — пояснила Тетяна, начальниця евакуаційного загону.

За словами бійця ЗСУ, на ім'я Сергій, коли він разом з іншими захисниками очікував на підкріплення, почався мінометний обстріл. Дрони скидали гранати та коригували роботу артилерії.

Хірург Віктор зі стабілізаційного пункту ЗСУ вже пів року рятує життя поранених солдатів.

"Планової роботи тут немає і бути не може. Усе ситуативно, 24/7 ми чекаємо, у будь-який момент можуть привести пораненого. А може бути, не одного і не двох. Буває і п'ять, і сім за раз. Основна маса — це мінно-вибухова травма, осколкові поранення. Дуже багато поранень кінцівок, зокрема нижніх кінцівок через протипіхотні міни. І поранення досить важкі", — пояснив медик.

Водночас і після отриманих поранень деякі військовослужбовці повертаються на передову.

"Повернуся у свій підрозділ. А куди? Якщо вже йти, то до кінця. Іншого [вибору] немає. Можна бути чимось задоволеним, але мета-то одна", — пояснив український захисник.

За словами хірурга, і після поранень теоретично можна стати в стрій, але період реабілітації у всіх різний, залежно від тяжкості поранень.

"На жаль, є й такі, які залишаться без кінцівок. Але можу сказати, що зустрічав хлопців, які воюють на протезах. Є такі. Це надихає", — пояснив він.

Нагадаємо, що голова Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з бійцями ЗСУ сказав, що неймовірно вражений відвагою українських захисників.

Також повідомлялося, що аналітики ISW відзначають просування ЗСУ на південний захід від Бахмута.