"Нові маршрути": аналітик пояснив, чому дрони РФ наблизилися до кордону Польщі (відео)

Росіяни почали змінювати траєкторію польоту своїх дронів, щоб ті проходили по місцевості, яка важка для того, щоб по ній переміщувалися мобільні групи українських захисників.

Одна з груп дронів уночі 21 листопада наблизилася до кордону України з Польщею, оскільки російські окупанти експериментують із новими маршрутами та траєкторіями польоту. В ефірі Radio NV військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував ситуацію.

Він наголосив на тому, що російські загарбники намагаються оминати українські засоби ППО. В кожної системи є свій радіус дії, тому це їм і вдається.

"Дрони–камікадзе їх оминають за новим траєкторіями", — пояснив фахівець.

Коваленко зазначив, що окупанти прокладають маршрути над складною місцевістю, яка не сприяє переслідуванню дронів українськими мобільними групами. Це локації вздовж річок, лісів і боліт.

"Росіяни почали змінювати траєкторію польоту своїх дронів, щоб саме вони проходили по місцевості, яка важка для того, щоб по ній переміщуватися", — зазначив аналітик.

Це, на його думку, впливає на функціонування мобільних груп, знижує їхню дієвість. Він вважає, в одній області мають бути підрозділи, які відповідно реагуватимуть і діятимуть ефективно.

Атака військ РФ уночі 21 листопада 2023 року

Російські військові запустили по Україні десять ударних БПЛА, чотири зенітні керовані ракети С-300 й крилату ракету наземного базування "Іскандер-К". Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять дронів і крилату ракету, розповіли в Повітряних силах. У ніч із 20 на 21 листопада російські цілі помітили в різних регіонах країни. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що в регіоні було знищено безпілотник типу Shahed.

Нагадаємо, 3 ОШБр атакувала російський спецназ під Бахмутом 21 листопада. Було знищено всі спостережні пункти ворога на підходах до Андріївки та ліквідовано російських спостерігачів.