Знову не на ЗСУ: у Львові вирішили реставрувати собор Святого Юра за понад 31 млн грн

Львівська влада аргументує необхідність реставраційних робіт тим, що місто приймає багато переселених українців, тому намагається впорядкувати його до Різдва 25 грудня.

Управління капітального будівництва Львівської обласної військової адміністрації оголосило тендер на реставрацію та реабілітацію Собору Святого Юра у Львові. Інформацію про оголошення тендеру розміщено на сайті Prozorro.

За даними тендера, Львівська ОВА збирається витратити на реставраційні роботи понад 30 мільйонів гривень, при цьому початкова вартість становить 31,716 мільйона гривень, а розмір мінімального кроку пониження ціни визначено у розмірі 158 582,10 гривень.

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Аукціон стартує вже 27 листопада.

Що збираються робити

Згаданий тендер оголошено на проєкт реставрації та реабілітації (ревалоризації) об'єктів комплексу Пам'ятки архітектури національного значення XVIII століття — Архикатедрального Собору Святого Юра.

Згідно з документом за такі кошти мають бути впорядковані території горішнього і долішнього подвір'їв, відреставровані дзвіниця, брами та огорожі, завершено реставрації Митрополичих палат, влаштовано об'їзд північного і західного корпусів капітули. Крім того, планують відкоригувати інженерну мережу та забезпечити благоустрій навколишньої території.

Благоустрій міст vs потреби оборони — факти

За інформацією журналістів Forbes, сумарні витрати українських обласних центрів на благоустрій протягом дев'яти місяців 2023 року втричі перевищували витрати на місцеві бригади територіальної оборони (ТРО).

Фото: Forbes

За даними журналістів, на облаштування міського простору обласні адміністрації витратили за зазначений період 12,8 мільярда гривень. При цьому на потреби бригад ТРО з міських бюджетів було витрачено лише 3,8 мільярда гривень, хоча саме ТРО можуть цілком законним чином мати фінансування з бюджетів тих областей, де вони були сформовані.

Нагадаємо, 10 листопада пресслужба Міністерства оборони України повідомила, що народні депутати України ухвалили бюджет на 2024 рік. На оборону було виділено 1,164 трильйона гривень, або 15,2% ВВП.

Раніше, 22 вересня, ЗМІ повідомили, що Російська Федерація планує суттєве збільшення військових витрат у 2024 році. Очікується, що у наступному році оборонний бюджет РФ зросте до 10,8 трильйона рублів.