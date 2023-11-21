Мобілізація в Україні: кому потрібно прийти в ТЦК без повістки

Взяття на військовий облік є обов'язковим для всіх чоловіків і для жінок, які закінчили військову кафедру, тому військовозобов'язані громадяни повинні з'являтися в ТЦК у встановлені законом терміни без повістки.

У деяких випадках військовозобов'язані мають з'явитися до територіального центру комплектування, навіть якщо не отримували повістку. Про це пише видання NV.

Хто і коли має стати на військовий облік під час мобілізації

Законодавство України визначає, що на військовому обліку мають перебувати:

призовники — чоловіки віком від 18 до 27 років (призиваються на строкову службу в мирний час, під час воєнного стану не підлягають мобілізації);

військовозобов'язані — чоловіки і жінки призовного віку (від 18 до 60 років), які перебувають на службі в запасі (мають досвід військової служби або закінчили військову кафедру);

резервісти — ведуть цивільний спосіб життя, але приписані як військовий резерв до певних військових частин (під час мобілізації призиваються одразу в підрозділи, до яких приписані).

Воєнний стан не скасовує правил постановки на військовий облік навіть для тих громадян України, які за законом не можуть бути мобілізовані.

На військовий облік військовозобов'язані громадяни повинні ставати самостійно, не чекаючи повістки з ТЦК.

Призовники стають на військовий облік за рік до настання призовного віку, тобто в той рік, коли їм виповнюється 17 років.

Студенти медичних навчальних закладів, зокрема жінки, стають на тимчасовий військовий облік на останньому курсі за місцем проходження навчання, а після випуску їм потрібно з'явитися в ТЦК за місцем проживання.

У яких випадках потрібно йти до ТЦК без повістки

Військовозобов'язані громадяни, які вже стоять на військовому обліку, мають з'являтися до ТЦК без повістки, якщо їхні облікові дані змінилися або настав час повторно проходити військово-лікарську комісію.

У ТЦК слід повідомляти про такі зміни облікових даних:

вступ на денну форму навчання, що дає право на відстрочку від мобілізації;

зміна персональних даних (імені, сімейного стану, народження дітей);

зміна місця роботи або адреси в межах територіальних повноважень ТЦК;

переїзд на постійне місце проживання, яке належить до іншого територіального центру комплектування (стати на облік потрібно протягом семи днів після переїзду);

зміна стану здоров'я (серйозні захворювання, травми, отримання/зняття інвалідності).

Крім того, без повістки потрібно з'являтися, якщо закінчилася дія висновку ВЛК про придатність до військової служби або для отримання дозволу на виїзд за кордон.

У разі серйозного захворювання, яке ускладнює або унеможливлює особисту явку в ТЦК, можна надіслати завірені нотаріально копії медичних документів поштою.

Нагадаємо, в Україні введуть новації для військовозобов'язаних. У тексті законопроєкту пропонують дозволити військовозобов'язаним на сім днів відлучатися з місця реєстрації і не повідомляти про це ТЦК. Крім того, можуть дозволити переїзд.

Раніше Фокус писав, хто в грудні отримає повістки в ТЦК. Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 60 років. Однак чоловіків до 27 років не можуть примусово мобілізувати, якщо вони не проходили строкову службу.